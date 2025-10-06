Logo strona główna

Łódź

W centrum Łodzi tramwaj wypadł z torów

Tramwaj wypadł z szyn
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i al. Piłsudskiego
Źródło: tvn24.pl
Tramwaj linii numer 12 w Łodzi wypadł z torów podczas skręcania z ulicy Kilińskiego w Piłsudskiego. - Z torowiska wypadł drugi z wagonów w składzie - precyzuje Piotr Wasiak, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. W związku z wypadkiem zaburzony został ruch komunikacji miejskiej w centrum miasta.

Do incydentu doszło po godzinie 12, na razie badane są jej przyczyny. - Na szczęście nie ma żadnych osób poszkodowanych. Na miejsce jadą nasze służby. W związku z unieruchomieniem składu zmieniona została organizacja ruchu tramwajowego - przekazał Wasiak.

Tramwaj wypadł z szyn
Tramwaj wypadł z szyn
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

W związku ze zdarzeniem w newralgicznym dla ruchu w centrum miejscu w dużych korkach stanęła aleja Piłsudskiego oraz krzyżującej się z nią ulicą Kopcińskiego.

Do incydentu doszło w poniedziałek po południu
Do incydentu doszło w poniedziałek po południu
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

