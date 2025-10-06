W centrum Łodzi tramwaj wypadł z torów

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i al. Piłsudskiego Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do incydentu doszło po godzinie 12, na razie badane są jej przyczyny. - Na szczęście nie ma żadnych osób poszkodowanych. Na miejsce jadą nasze służby. W związku z unieruchomieniem składu zmieniona została organizacja ruchu tramwajowego - przekazał Wasiak.

Tramwaj wypadł z szyn Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

W związku ze zdarzeniem w newralgicznym dla ruchu w centrum miejscu w dużych korkach stanęła aleja Piłsudskiego oraz krzyżującej się z nią ulicą Kopcińskiego.

Do incydentu doszło w poniedziałek po południu Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

OGLĄDAJ: TVN24 HD