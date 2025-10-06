W centrum Łodzi tramwaj wypadł z torów

Do incydentu doszło po godzinie 12, na razie badane są jej przyczyny. - Na szczęście nie ma żadnych osób poszkodowanych. Na miejsce jadą nasze służby. W związku z unieruchomieniem składu zmieniona została organizacja ruchu tramwajowego - przekazał Wasiak.
W związku ze zdarzeniem w newralgicznym dla ruchu w centrum miejscu w dużych korkach stanęła aleja Piłsudskiego oraz krzyżującej się z nią ulicą Kopcińskiego.
Autorka/Autor: bż/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie