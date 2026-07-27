Łódź Tragedia na basenie. 7,5-latek walczy o życie Piotr Krysztofiak |

Łódź Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 9 w Aquaparku Fala w Łodzi. Jak ustalił nasz dziennikarz, mężczyzna zauważył leżące w jednym z basenów dziecko. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który prowadził reanimację chłopca przez ponad pół godziny. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe dziecku.

Nie wiadomo, jak długo chłopiec znajdował się pod wodą i dlaczego nie zareagowali ratownicy.

Stan krytyczny

Trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Informacje potwierdził nam rzecznik placówki. - Chłopiec przebywa w klinice intensywnej terapii, jest w skrajnie ciężkim stanie - przekazał Adam Czerwiński.

Sprawą zajmuje się już prokuratura.