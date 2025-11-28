Auto zapaliło się na środku ulicy. Nagranie

Pożar samochodu w centrum Łodzi Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 15 na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Kopernika w Łodzi. Służby otrzymały informację o pożarze samochodu. Na miejsce wysłano jeden zastęp strażaków. Serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze zdarzenia. Widać na nim najpierw duże zadymienie samochodu osobowego, a po chwili z przodu pojazdu pojawił się ogień.

Zaczął palić się na środku ulicy, spłonął doszczętnie

- Po dojeździe na miejsce pożar samochodu był już rozwinięty. Pojazd znajdował się na pasie ruchu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu i podaniu jednego prądu piany na komorę silnika. Samochód spłonął doszczętnie - przekazał kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

W akcji gaszenia samochodu brało udział sześciu strażaków. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

