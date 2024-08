Średnio 22 mandaty dziennie. To skrzyżowanie bije rekordy

Od początku roku do końca stycznia na rondzie Inwalidów w Łodzi kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle namierzyły blisko cztery tysiące kierowców łamiących przepisy. To - jak wynika z danych Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego - rekord w skali kraju. Na drugim miejscu niechlubnego rankingu znalazło się krakowskie skrzyżowanie al. Pokoju z ul. Nowohucką.

Codziennie ponad 120 namierzonych

Skrzyżowania z kamerami nie muszą być oznaczane

Dwie kamery i nadzór człowieka

Wojciech Król zaznaczał, że system rejestruje samochody, które wjeżdżają przy czerwonym świetle, a potem nagrania są przekazywane do pracowników, którzy oceniają każdą sytuację. Wszystko to po to, żeby wzywani nie byli na przykład kierowcy karetek na sygnale, którzy pędzili do chorych.