Pojawił się w mieszkaniu na czwartym piętrze, wszedł przez okno. Komu uciekł, nie wiadomo

Na czwartym piętrze jednego z bloków do mieszkania zawitał, taki oto niespodziewany gość - napisali strażnicy miejscy z Animal Patrolu w Łodzi. Chodzi o ptasznika, "drugiego co do wielkości pająka świata". Ptasznik do mieszkania w Łodzi wszedł prawdopodobnie przez otwarte okno. Komu uciekł, nie wiadomo.

"Drugi co do wielkości pająk świata"

Jak podaje patrol, ptasznik olbrzymi to drugi co do wielkości pająk na świecie - większy od niego jest tylko Theraphosa blondi, czyli ptasznik goliat. Rozpiętość odnóży dorosłej samicy osiąga nawet do 30 centymetrów, a długość ciała do 10 centymetrów.