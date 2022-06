Immunitet prokuratora uchyliła kwestionowana Izba Dyscyplinarna. Sąd prawomocnie orzekł, że jest niewinny

Adwokat: jestem zadowolony, ale to uśmiech przez smutek i łzy

Dzisiejszy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi dla obrońcy nie był zaskoczeniem. - Dla kompetentnego prawnika ten materiał dowodowy na żadnym etapie nie dawał podstaw do stwierdzenia, ze pan prokurator popełnił przestępstwo. Jestem zadowolony, ale to uśmiech przez smutek i łzy. Wyrażam ubolewanie, że coś takiego go spotkało w XXI wieku. Mimo oczywistych braków w materiale dowodowym próbuje się postawić człowieka w stan oskarżenia i próbuje się przysłowiowego królika gonić - mówił reporterce TVN24 mecenas Tiutiunik. Zwrócił uwagę na to, "jakim zagrożeniem jest zależna prokuratura, która może wykonywać określoną wolę określonych osób". - To pokazuje, jak ważne są niezależne i niezawisłe sądy. To pokazuje, dlaczego jest taka walka, żeby przebudować sądy, tak jak chce to jeden konkretny człowiek - zakończył Bartosz Tiutiunik.