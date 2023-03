Porsche ścięło przystanek autobusowy. Dwie osoby ranne

czytaj dalej

Jedyne procedury, jakie zadziałały, to procedury złodziejskie - mówili w środę na konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba, odnosząc się do afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W odpowiedzi na słowa premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Partii Republikańskiej Adama Bielana przekazali, że w instytucji "nie było żadnego audytu". - To jest informacja, którą otrzymaliśmy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - dodali.