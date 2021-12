Konin. 21-latek zginął po strzale z policyjnej broni. Funkcjonariusz ma usłyszeć zarzuty

Od maja tego roku prokuratura prowadząca śledztwo wyjaśniające okoliczności śmierci 21-letniego Adama Czerniejewskiego przekazuje, że zgromadzone materiały dowodowe "rozwiewają wątpliwości co do okoliczności sprawy". Funkcjonariusz policji, z broni którego doszło do śmiertelnego postrzelenia, do teraz nie został przesłuchany i nie ma żadnych zarzutów.