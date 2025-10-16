41-latek podejrzany o ataki na kobiety w Łodzi został zatrzymany Źródło: TVN24

Informację o zatrzymanym mężczyźnie potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

- To 41-letni multirecydywista, który we wrześniu opuścił więzienie. Został zatrzymany w jednym z centrów handlowych w związku z rozbojem, którego dopuścił się 11 października w dzielnicy Górna. Rozbój wyglądał tak, że zaatakował 62-letnią kobietę i wyrwał jej torebkę. Śledczy porównali materiał dowodowy i okazało się, że też dokonywał kradzieży zuchwałych na osiedlach Koziny i Żubardź w dzielnicy Bałuty - przekazała nam policjantka.

I dodała: - Usłyszał zarzut za rozbój i posiadanie narkotyków. Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna i Łódź Bałuty prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie.

Podbiega od tyłu i atakuje kobiety

Informacje o mężczyźnie atakującym kobiety pojawiły się na osiedlowych grupach w mediach społecznościowych. Mieszkańcy ostrzegali się tam i wymieniali informacjami. Kobiety pisały, że boją się wychodzić wieczorem z domu.

Do zdarzeń doszło na osiedlach Koziny i Żubardź - na ulicach Kasprzaka, Gandhiego i Powstańców Wielkopolskich. Jak informowali mieszkańcy, scenariusz był zawsze ten sam - po zmroku zakapturzony mężczyzna podbiegał do kobiet w pobliżu ich miejsc zamieszkania i siłą wyrywał im torebki i telefony, po czym uciekał.

Atak napastnika na kobietę został nagrany przez monitoring

Na jednym z nagrań udostępnionych przez wspólnotę mieszkaniową można zobaczyć moment napadu na kobietę. Doszło do niego 12 października.

W sumie zaatakowanych zostało siedem kobiet tylko w dzielnicy Bałuty.

Motyw: chęć pozyskania pieniędzy

41-latek podczas przesłuchania w prokuraturze Łódź-Górna przyznał się do zarzutów. - Wskazał, że po opuszczeniu zakładu karnego (co miało miejsce 24 września 2025 roku) kradł także innym kobietom torebki, głównie na terenie Bałut, a ataków dopuszczał się przeważnie w godzinach porannych bądź wieczornych. Motywem czynów zabronionych miała być chęć pozyskania pieniędzy - poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, prokurator Paweł Jasiak. I dodał: - Przestępstwo rozboju zagrożone jest karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy wielokrotnej zagrożenie wzrośnie do powyżej 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był bowiem uprzednio wielokrotnie karany, w tym za kradzieże i rozboje, w zakładach karnych spędził ponad 20 lat.

41-latek został zatrzymany. Grozi mu do 20 lat więzenia Źródło: KMP w Łodzi

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny na trzy miesiące. Posiedzenie sądu odbędzie się w południe.

