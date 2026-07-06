Łódź Podbiegał do seniorek i zdecydowanym ruchem zrywał łańcuszki Oprac. Piotr Krysztofiak |

Zrywał kobietom łańcuszki. Został zatrzymany (materiał z 4.09.2022) Źródło wideo: Policja w Łodzi Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi

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Policjanci z VII i VIII Komisariatu Policji w Łodzi, w czerwcu przyjęli dwa zgłoszenia dotyczące mężczyzny, który w rejonie ulic Paderewskiego i Podgórnej zrywał pokrzywdzonym seniorkom łańcuszki z szyi. Śledczy zajęli się sprawą.

Podbiegał i zdecydowanym ruchem zrywał łańcuszki

Jak informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji, sprawca działał w podobny sposób. Podbiegał do zaskoczonej kobiety i zdecydowanym ruchem zrywał z jej szyi łańcuszek, a następnie uciekał. - W jednym z przypadków napadnięta 74-latka, została złapana przez napastnika za szyję, przyduszona i dociśnięta do ściany. Kryminalni na podstawie rysopisu sprawcy, sposobu jego działania oraz nagrań monitoringu wytypowali, że za tymi przestępstwami stać może znany z przeszłości kryminalnej 34-latek. 30 czerwca 2026 roku policjanci zapukali do drzwi jego mieszkania. Mężczyzna był zaskoczony, że stróże prawa bardzo szybko go odnaleźli - przekazuje policjantka.

Zrywał łańcuszki seniorkom w Łodzi Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Zrywał łańcuszki seniorkom w Łodzi Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Mężczyźnie przedstawiono zarzut rozboju oraz kradzieży szczególnie zuchwałej. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.