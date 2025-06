Opiekunowie z dziećmi przebiegali na czerwonym świetle. Nagranie

Bardzo niebezpieczna sytuacja w centrum Łodzi Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Do zdarzenia doszło 25 czerwca na skrzyżowaniu ulic Zachodniej z Drewnowską - to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Łodzi. Serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował nagranie jednego z kierowców, na którym widać grupę młodzieży jak wspólnie z opiekunami przebiega na druga stronę ulicy na czerwonym świetle. Sytuacja spowodowała, że kierowcy samochodów musieli gwałtownie hamować i przepuścić całą grupę.

Skrajnie niebezpieczne zachowanie

O komentarz do nagrania poprosiliśmy Komendę Miejską Policji w Łodzi - Jeżeli chodzi o zachowanie tej grupy ludzi, to jest ono skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Ze strony kierujących jak najbardziej prawidłowe, bo oni umożliwili przejście na drugą stronę jezdni tym osobom - komentuje młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi. I dodaje: - To opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi i możemy tu mówić o dwóch wykroczeniach - pierwsze to przejście na czerwonym świetle, za co grozi mandat karny w wysokości 200 złotych. Drugie to przebieganie przez jezdnię, za co grozi 50 złotych. Jeśli te osoby dorosłe widziały, że nie zdążą przejść, to powinny zatrzymać dzieci i poczekać do kolejnej zmiany świateł.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi.