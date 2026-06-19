Łódź Napad na kantor w centrum miasta. Mężczyzna wszedł z przedmiotem przypominającym broń Piotr Krysztofiak |

Napad na kantor w centrum Łodzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi

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Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 9 przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Policja otrzymała informację o napadzie na jeden z kantorów.

Miał w ręku przedmiot przypominający pistolet

Informacje potwierdziła podkomisarz Kamila Sowińska w Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Sprawca po rabunku miał oddalić się z miejsca zdarzenia, na miejscu była obecna pokrzywdzona 32-letnia pracownica punktu wymiany walut - poinformowała.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki i gdy ta to zrobiła, zbiegł z miejsca. Obecnie trwają czynności prowadzone przez funkcjonariuszy z komendy miejskiej policji w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście. Przedmiot służący mężczyźnie został zabezpieczony - przekazała policjantka.

Napad na kantor w centrum Łodzi Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Jak ustalił nasz dziennikarz, napastnik to czarnoskóry mężczyzna, jego łupem padło ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Nasze informacje potwierdził prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Na razie nie wiadomo, czy przedmiot, którym napastnik groził pracownicy kantoru, to prawdziwa broń.