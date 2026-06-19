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Łódź

Napad na kantor w centrum miasta. Mężczyzna wszedł z przedmiotem przypominającym broń

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Napad na kantor w centrum Łodzi
Napad na kantor w centrum Łodzi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi
Napad na kantor w centrum Łodzi. Do lokalu wszedł mężczyzna, trzymający w ręku przedmiot przypominający pistolet, zmusił 32-letnią pracownicę do przekazania mu pieniędzy i uciekł. Na miejscu pracuje policja. Jak ustalił nasz dziennikarz, napastnik ukradł ponad 200 tysięcy w różnych walutach.

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 9 przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Policja otrzymała informację o napadzie na jeden z kantorów.

Miał w ręku przedmiot przypominający pistolet

Informacje potwierdziła podkomisarz Kamila Sowińska w Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Sprawca po rabunku miał oddalić się z miejsca zdarzenia, na miejscu była obecna pokrzywdzona 32-letnia pracownica punktu wymiany walut - poinformowała.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki i gdy ta to zrobiła, zbiegł z miejsca. Obecnie trwają czynności prowadzone przez funkcjonariuszy z komendy miejskiej policji w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście. Przedmiot służący mężczyźnie został zabezpieczony - przekazała policjantka.

Napad na kantor w centrum Łodzi
Napad na kantor w centrum Łodzi
Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Jak ustalił nasz dziennikarz, napastnik to czarnoskóry mężczyzna, jego łupem padło ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Nasze informacje potwierdził prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Na razie nie wiadomo, czy przedmiot, którym napastnik groził pracownicy kantoru, to prawdziwa broń.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkienapadPolicjaProkuraturaKantor
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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