Mógł jechać 70, na liczniku miał 181 km/h. Mówił, że to przez stres

Mężczyzna został zatrzymany w nocy z soboty na niedzielę. Około godziny 1 w nocy policjanci sprawdzający prędkość aut jadących al. Włókniarzy zobaczyli osobowe audi zjeżdżające z estakady. "Pomiar prędkości wskazał, że pojazd poruszał się z prędkością 181 km/h. Zdecydowanie za szybko bo w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h" - czytamy w komunikacie łódzkiej policji.

Prędkość może zabić

"Policjanci przypominają, że główną przyczyną zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków jakie panują na drodze. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie przepisów. Pozwala to nam dbać o bezpieczeństwo swoje, a także innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że nasze różne sytuacje życiowe nie powinny być powodem do tak nieodpowiedzialnego zachowania" - podkreśla policja w komunikacie.