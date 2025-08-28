Logo strona główna
Łódź

Łódź ma trzech nowych honorowych obywateli. To ocalały z Holokaustu, astronauta i artysta

Łódź
Leon Weintraub, jeden z ostatnich żyjących ocalałych z getta Litzmannstadt
Źródło: TVN24
Artysta Józef Robakowski, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski i ocalały z Holokaustu Leon Weintraub zostali Honorowymi Obywatelami Miasta Łodzi. Jak podkreślał przewodniczący rady miejskiej, wyróżnieni przekraczali granice - w sztuce, kosmosie i "swoje własne".

W środę podczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi 33 radnych jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu tytułów Honorowego Obywatela Miasta Łodzi trzem osobom. To ocalały z Zagłady więzień Litzmannstadt Ghetto Leon Weintraub, artysta Józef Robakowski i astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Przewodniczący rady miejskiej: wszyscy przekraczali granice

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz podkreślił, że są to osoby wybitne. - Józef Robakiewicz przekraczał granice w sztuce i był prekursorem w wielu jej dziedzinach, Sławosz Uznański-Wiśniewski przekracza granice kosmosu. Pokazał, że chłopak z Europy Środkowej, z normalnego domu, może tak wiele osiągnąć. Leon Weintraub przekraczał swoje własne granice, pokazując bogactwo człowieczeństwa, będąc ofiarą przemysłu pogardy i ludobójstwa - powiedział Domaszewicz. Dr Leon Weintraub ma 99 lat. Urodził się 1 stycznia 1926 w Łodzi. Od piątego roku życia mieszkał z mamą i siostrami przy ul. Kamiennej 2 (dzisiaj Włókiennicza). Zimą 1939 r. wraz z rodziną trafił do Litzmannstadt Ghetto, skąd w 1944 r. razem z matką, ciotką i trzema siostrami został wywieziony do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Był więziony w obozach w Dornhau, Flossenbuergu, Offenburgu. Po wojnie studiował medycynę w Getyndze, a powrocie do Polski w 1950 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie w 1953 r. skończył studia i zdobył dyplom lekarza. Na skutek niesłusznych oskarżeń i antyżydowskiej propagandy, wyjechał do Szwecji, gdzie mieszka.

Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia, o godzinie 12 w auli Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Pan Leon jak co roku przyjechał do Łodzi na rocznicę likwidacji Litzmannstadt Ghetto, które przeżył i został z niego deportowany do Auschwitz jednym z ostatnich pociągów śmierci w sierpniu 1944 r.

Leon Weintraub ocalały z obozu koncentracyjnego Flossenbürg
Leon Weintraub ocalały z obozu koncentracyjnego Flossenbürg
Źródło: Daniel Karmann/dpa/PAP/EPA

"Drugim Honorowym Obywatelem Miasta Łodzi został dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski - absolwent Politechniki Łódzkiej, astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej, uczestnik misji Axiom-4 w czerwcu 2025 roku, poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako drugi Polak w historii i pierwszy przedstawiciel naszego kraju na ISS. Podczas tej misji, prowadził zaawansowane eksperymenty naukowe z zakresu biologii, technologii i medycyny, promując jednocześnie polską naukę i kulturę" - napisali wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Źródło: AXIOM/NASA/ESA

"Trzeci wyróżniony to prof. Józef Robakowski - wybitny artysta multimedialny, reżyser filmów eksperymentalnych, fotograf, teoretyk sztuki i pedagog, od ponad pięciu dekad związany z Łodzią. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki współczesnej i kluczowa postać neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku" - uzasadniali wniosek o przyznanie tytułu wnioskodawcy.

Józef Robakowski od 1966 r. mieszka i tworzy w Łodzi. Jest pionierem sztuki mediów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego prace były pokazywane w najważniejszych instytucjach kultury na świecie: Centre Pompidou (Paryż), Museum of Modern Art (MoMA) (Nowy Jork), Tate Modern (Londyn), Biennale Sztuki w Wenecji, Documenta (Kassel), ZKM (Karlsruhe), Museum of Contemporary Art (Chicago) oraz na licznych festiwalach i przeglądach sztuki mediów.

Artysta multimedialny Józef Robakowski
Artysta multimedialny Józef Robakowski
Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

39 tytułów honorowych łodzian

Trzy przyznane w środę honorowe obywatelstwa to 37, 38 i 39 tytuł dla honorowych łodzian. Okolicznościowym certyfikatem i symbolicznym kluczem do miasta wcześniej uhonorowani zostali m.in. Jan Paweł II, Józef Piłsudski, Andrzej Wajda, Marian Turski, Marek Edelman, Michał Urbaniak, Andrzej Sapkowski, Jan Karski, Karl Dedecius, Daniel Libeskind i Zbigniew Boniek czy Adam O.S.T.R. Ostrowski, ostatnio radni przyznali ten tytuł łodzianinowi, wokaliście i aktorowi Piotrowi Roguckiemu.

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Łódź
