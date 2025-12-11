Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 5 grudnia na terenie ogródków działowych przy ulicy Świętojańskiej w Łodzi. Dzień później na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta, która przerażonym głosem poinformowała, że przyszła z partnerem odwiedzić znajomego, ale ten leży nieprzytomny w kałuży krwi. Natychmiast na miejsce wysłano odpowiednie służby.

Śmiertelne ciosy zadał krewny 81-latka

Policjanci na miejscu zdarzenia zastali zgłaszających, którzy opowiedzieli o całej sytuacji. Po chwili przyjechał też Zespół Ratownictwa Medycznego. Lekarz stwierdził zgon seniora, nie wykluczając udziału osób trzecich. - Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi, rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić okoliczności oraz osobę odpowiedzialną za to przestępstwo. Skrupulatna analiza zebranego materiału dowodowego doprowadziła do krewnego denata. Po dwóch dniach od zdarzenia policjanci zatrzymali 45-latka. Podejrzany skrył się w mieszkaniu przy ulicy Organizacji WiN w Łodzi - przekazała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

45-latek usłyszał zarzuty Źródło: KMP w Łodzi

- Jak się okazało w przeddzień "mikołajek" konkubina sprawcy wraz z dzieckiem odwiedziła 81-latka. Po zakończonej wizycie gospodarz odprowadził gości do furtki. W tym czasie 45- latek wbiegł do domku seniora i zabrał z jego wnętrza wartościowe rzeczy. Nakryty przez gospodarza zaczął szarpać swojego krewnego, po czym zaatakował go, uderzając po głowie i całym ciele. Powstałe obrażenia doprowadziły do zgonu mężczyzny. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia chcąc uniknąć odpowiedzialności - dodała.

Wielokrotnie notowany

Aspirant Sowińska podała, że zatrzymany był już wcześniej notowany za liczne rozboje, kradzież zuchwałą oraz nieumyślne spowodowanie śmierci, za co spędził w więzieniu ponad 20 lat. - Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Górna. Prokurator po przedstawieniu podejrzanemu zarzutu, wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Przestępstwo zabójstwa zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności - przekazała rzeczniczka KMP w Łodzi.