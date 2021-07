Usłyszała płacz dziecka ze stojącego obok auta. "Chłopczyk był mokry od potu", jego matka spała w domu

Do pięciu lat więzienia grozi 30-letniej kobiecie, która zostawiła w zaparkowanym aucie niespełna roczne dziecko i poszła do domu. Krzyk dziecka zamkniętego w coraz bardziej nagrzanym wnętrzu auta usłyszała pani Małgorzata. - Otworzyłam drzwi przez uchylone okno i wezwałam policję - opowiada kobieta, która uratowała chłopca. Niedługo potem śpiącą matkę obudzili policjanci.

Pani Małgorzata Doliwa Kondras w środę podeszła do swojego auta stojącego na jednym z parkingów w Łęczycy (woj. łódzkie). Już miała wsiadać do środka, kiedy z wnętrza zaparkowanego obok samochodu usłyszała płacz dziecka. Kiedy zajrzała do jego wnętrza, zobaczyła małe dziecko leżące na podłodze.