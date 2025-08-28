Sarna pomiędzy zderzakiem a chłodnicą. "Sytuacja jedna na milion"

Sarna wpadła pomiędzy zderzak i chłodnicę w samochodzie osobowym Źródło: KP PSP w Łasku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 21 na trasie Łask - Buczek. Kierujący samochodem osobowym zderzył się tam z przebiegającą przez jezdnię małą sarną.

Powoli dojechał do siedziby strażaków, poprosił o pomoc

Brygadier Sławomir Wągrowski ze straży pożarnej w Łasku w rozmowie z tvn24.pl, przekazał, że to sytuacja "jedna na milion".

- W wyniku zdarzenia kierowca z niedowierzaniem zauważył, że zwierzę znajduje się pomiędzy zderzakiem a chłodnicą pojazdu. Kierujący powoli dojechał do naszej jednostki i poprosił o pomoc w wydobyciu sarenki. Strażacy po rozpoznaniu, demontażu elementów osłon silnika i zderzaka pojazdu ewakuowali zwierzę i przekazali przybyłemu na miejsce lekarzowi weterynarii - poinformował strażak.

Zwierzę trafiło do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Sarna wpadła za zderzak samochodu Źródło: KP PSP w Łasku

Sarna wpadła za zderzak samochodu Źródło: KP PSP w Łasku

Sarna wpadła za zderzak samochodu Źródło: KP PSP w Łasku

OGLĄDAJ: TVN24 HD