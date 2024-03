Policjanci z Kutna (woj. łódzkie) zatrzymali poszukiwanego listem gończym 33-latka, skazanego za zabójstwo, do którego doszło przed czterema laty pod Grodziskiem Mazowieckim. Mężczyzna ukrywał się na terenie Niemiec, ale postanowił "na chwilę" przyjechać do Polski. Po zatrzymaniu od razu trafił do zakładu karnego.