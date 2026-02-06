Wypadek czterech samochodów, są ranni

Karambol pod Opocznem, cztery osoby ranne Źródło: KP PSP w Opocznie

Do zdarzenia doszło po godzinie 10.30 w miejscowości Kruszewiec-Kolonia. Jak poinformowali nas opoczyńscy strażacy, doszło tam do zderzenia czterech pojazdów: dwóch ciężarowych i dwóch osobowych.

Cztery osoby ranne

Ranne zostały cztery osoby - trzej mężczyźni oraz kobieta. Dwie najciężej poszkodowane osoby trafiły do szpitala - to kierowca ciężarówki i kierowca samochodu osobowego. Jedna z rannych osób była wyciągana przez strażaków z wraku pojazdu.

Odcinek drogi wojewódzkiej, na którym doszło do zderzenia, łączy Opoczno z miejscowością Inowłódz. - Na chwilę obecną droga w Kruszewcu zablokowana - powiedziała tvn24.pl asp. Agnieszka Januszewska-Kalużna, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

