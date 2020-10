Wojewoda łódzki wycofuje lekarzy z karetek. Ratownicy: nie zaintubujemy pacjenta, nawet nie stwierdzimy zgonu

Wojewoda łódzki skierował do pracy w szpitalach wszystkich lekarzy, którzy pracują w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. - Nie mamy wyboru, ci lekarze bardziej przydadzą się na oddziałach zakaźnych - mówią specjaliści. Ale sami ratownicy komentują, że to "stąpanie po bardzo kruchym lodzie".

Dostęp do przychodni w czasie pandemii jest bardzo trudny. Kiedy więc pani Urszula z Łodzi poczuła ostre kłucie w klatce piersiowej, jej syn zadzwonił po pogotowie. Do 82-latki przyjechała karetka. Ratownicy zmierzyli jej ciśnienie i stwierdzili, że w tej sytuacji mogą co najwyżej przewieźć kobietę do szpitala na dalsze badania.