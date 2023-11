Pukała dziobem w urzędowe okna, wybrała wydział edukacji. Szukają właściciela papugi

Nietypowy gość zawitał do urzędu miasta w Koluszkach (woj. łódzkie). Urzędnicy pracują z papugą. - Najpierw pofrunęła do referatu inwestycji, ale tam się jej nie spodobało. W gospodarce odpadami to jej w ogóle nie chcieli, potem zajrzała do promocji gminy, a że obok było otwarte okno w wydziale edukacji, to ją kolega z koleżanką zabrał do siebie - słyszymy w magistracie. Trwają poszukiwania właściciela zwierzęcia.

Pukała dziobem we wszystkie urzędowe okna. Wybrała wydział edukacji

- Wczoraj w godzinach popołudniowych, papuga zaczęła pukać we wszystkie okna urzędowe, żeby ją wpuścić. Najpierw pofrunęła do referatu inwestycji, ale tam się jej nie spodobało. W gospodarce odpadami to jej w ogóle nie chcieli, potem zajrzała do promocji gminy, a że obok było otwarte okno w wydziale edukacji, to ją kolega z koleżanką zabrał do siebie i tak przenocowała - powiedział nam we wtorek Mateusz Karwowski z urzędu miasta w Koluszkach. I dodał: - Dostała jabłko i czeka na swojego właściciela.