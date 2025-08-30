Samochód spłonął doszczętnie na autostradzie

Samochód spłonął na autostradzie A1 Źródło: KP PSP w Radomsku

Do zdarzenia doszło w sobotę tuż po godzinie 8 na 377 kilometrze autostrady A1 w Kamieńsku. Służby otrzymały informację o płonącym samochodzie osobowym.

Samochód spłonął na autostradzie

Na zdjęciach, które otrzymaliśmy od straży pożarnej w Radomsku widać, że pojazd spłonął doszczętnie. - Samochód stoi na pasie awaryjnym, jest całkowicie objęty pożarem. Brak osób poszkodowanych. Osoba podróżująca opuściła pojazd przed naszym przybyciem - poinformował starszy kapitan Marek Jeziorski z radomszczańskiej straży pożarnej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że utrudnienia w miejscu zdarzenia mogą potrwać około 2 godzin.