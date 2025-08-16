Do wypadku doszło w piątek około godziny 23, na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Kalenice w powiecie łowickim.
- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 34-letni kierowca busa marki Mercedes nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył przyczepki, którą ciągnął 43-latek kierujący fiatem doblo - informuje komisarz Edyta Machnik z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12-latka i dwie 50-latki w szpitalu
Jak informuje starszy kapitan Bartłomiej Wójcik, z Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach, który zastępuje rzecznika Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, busem podróżowało dziewięcioro obywateli Ukrainy. Fiatem doblo jechały cztery osoby.
Jak zaznacza strażak, do szpitali trafiły dwie 50-latki z busa oraz 12-letnia dziewczynka, która podróżowała fiatem. Miała uraz głowy.
Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Koń nie przeżył wypadku
- Wszyscy uczestnicy wypadku byli przytomni. Na miejscu zjawił się też lekarz weterynarii, który ocenił stan zwierząt. Wobec jednego z koni zapadła decyzja o uśpieniu z uwagi na obrażenia, które odniósł - relacjonuje st. kpt. Wójcik.
Działania straży pożarnej zakończyły się w sobotę około godziny 4.30 nad ranem.
