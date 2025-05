Pożar dawnej synagogi, ponad trzy godziny akcji straży

Płomienie pojawiły się w poniedziałek po godz. 13 Źródło: tvn24.pl

W Inowłodzu (woj. łódzkie) doszło do pożaru zabytkowego budynku z XIX wieku. W płomieniach stanął dach gmachu. - Akcja była trudna ze względu na skomplikowaną konstrukcję dachu - przekazuje w rozmowie z tvn24.pl brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Płomienie zostały zauważone przez mieszkańców Inowłodza w poniedziałek po godzinie 13. - Na miejsce natychmiast skierowano siedem zastępów PSP w Tomaszowie Mazowieckim i jednostki z okolicznych komend ochotniczych - mówi bryg. Pawlak. Płomienie objęły dach gmachu, w którym kiedyś mieściła się synagoga. Obecnie działa tu sklep spożywczo-przemysłowy.

- Opanowanie tego pożaru zajęło strażakom ponad trzy godziny. Wszystko z powodu konstrukcji dachu. Był on wielokrotnie remontowany, nakładano na niego dodatkowe warstwy papy. To z kolei sprawiło, że pożar był trudny do ugaszenia i było wiele zarzewi - opowiada strażak.

Uszkodzony zabytek

Na szczęście nikt nie ucierpiał. - W szczytowym momencie akcji na miejscu pracowali strażacy z 12 zastępów straży, w tym funkcjonariusze z Opoczna - wylicza bryg. Jędrzej Pawlak.

Budynek powstał na początku XIX wieku. Do II wojny światowej mieściła się synagoga, która została zdewastowana przez Niemców. Po wojnie budynek został przekazany gminie. Mieścił się tam między innymi skład nawozów, a potem magazyn sprzętów AGD.

Pożar wybuchł w zabytkowym budynku w Inowłodzu