Na A1 uderzył w naczepę ciężarówki. Kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala

Do wypadku doszło w powiecie kościańskim

W środę, około godziny 4.50, na autostradzie A1 doszło do poważnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce za węzłem Tuszyn, na wysokości Głuchowa (woj. łódzkie), na odcinku w kierunku Gdańsku.

Wypadek na A1 w okolicach Głuchowa Źródło: KM PSP Piotrków Trybunalski

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód osobowy z dużą prędkością uderzył w naczepę pojazdu ciężarowego. Siła uderzenia była bardzo duża - auto zostało niemal całkowicie zniszczone.

Auto osobowe wjechało w naczepę ciężarówki Źródło: KM PSP Piotrków Trybunalski

Kierujący autem osobowym mężczyzna został ciężko ranny. Był nieprzytomny, gdy strażacy wydobyli go z pojazdu. Po udzieleniu pomocy na miejscu przetransportowano go do szpitala. Jego stan określany jest jako ciężki.

Wyznaczono objazd

Na miejscu wciąż pracują służby, które zabezpieczają teren i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Odcinek autostrady został całkowicie zablokowany, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, które - według informacji podanych nam przez dyżurnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - potrwają jeszcze około godziny. Objazd jest możliwy drogą krajową nr 12.

Opracowała Natalia Grzybowska