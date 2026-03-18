Na A1 uderzył w naczepę ciężarówki. Kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala

W środę, około godziny 4.50, na autostradzie A1 doszło do poważnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce za węzłem Tuszyn, na wysokości Głuchowa (woj. łódzkie), na odcinku w kierunku Gdańsku.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód osobowy z dużą prędkością uderzył w naczepę pojazdu ciężarowego. Siła uderzenia była bardzo duża - auto zostało niemal całkowicie zniszczone.
Kierujący autem osobowym mężczyzna został ciężko ranny. Był nieprzytomny, gdy strażacy wydobyli go z pojazdu. Po udzieleniu pomocy na miejscu przetransportowano go do szpitala. Jego stan określany jest jako ciężki.
Wyznaczono objazd
Na miejscu wciąż pracują służby, które zabezpieczają teren i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
Odcinek autostrady został całkowicie zablokowany, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, które - według informacji podanych nam przez dyżurnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - potrwają jeszcze około godziny. Objazd jest możliwy drogą krajową nr 12.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Piotrków Trybunalski