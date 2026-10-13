Łódź Kompletnie rozbite samochody. Nie żyje 68-latek Oprac. Piotr Krysztofiak |

Czołowe zderzenie. Na miejscu zginął 68-letni kierujący samochodem osobowym Źródło wideo: KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim Źródło zdj. gł.: KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim

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Do zdarzenia doszło w 12 października na drodze krajowej 48 pomiędzy miejscowością Cygan i Spałą w województwie łódzkim. Jak poinformował brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego z dostawczym.

68-latek zginął na miejscu

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 68-letni kierowca Jeepa, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Mercedes, którym kierował 21-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Mimo reanimacji kierujący Jeepem zmarł na miejscu – przekazała asp. sztab. Aleksandra Cieślak z KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

Czołowe zderzenie. Na miejscu zginął 68-letni kierujący samochodem osobowym Źródło zdjęcia: KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim

Czołowe zderzenie. Na miejscu zginął 68-letni kierujący samochodem osobowym Źródło zdjęcia: KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim

Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana kilka godzin. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.