Kompletnie rozbite samochody. Nie żyje 68-latek
Do zdarzenia doszło w 12 października na drodze krajowej 48 pomiędzy miejscowością Cygan i Spałą w województwie łódzkim. Jak poinformował brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego z dostawczym.
68-latek zginął na miejscu
- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 68-letni kierowca Jeepa, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Mercedes, którym kierował 21-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Mimo reanimacji kierujący Jeepem zmarł na miejscu – przekazała asp. sztab. Aleksandra Cieślak z KPP w Tomaszowie Mazowieckim.
Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana kilka godzin. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.