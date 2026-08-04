Łódź Chciał uniknąć zderzenia z sarną, wjechał do stawu Oprac. Michał Malinowski |

Piotrów Trybunalski. Kierowca, chcąc uniknąć zderzenia z sarną, wpadł do stawu Źródło wideo: KWP w Łodzi Źródło zdj. gł.: KWP w Łodzi

Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek przed godziną 6 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

"50-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, kierując samochodem marki Renault Kangoo, i chcąc uniknąć zderzenia z sarną, zjechał z jezdni" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Chciał uniknąć zderzenia z sarną, wpadł do stawu Źródło zdjęcia: KWP w Łodzi

Auto uderzyło w znak drogowy, następnie przebiło barierę i wpadło do stawu. Kierowca opuścił pojazd, zanim ten zanurzył się w wodzie.

50-latek był trzeźwy. Nie odniósł poważniejszych obrażeń.