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Łódź

Chciał uniknąć zderzenia z sarną, wjechał do stawu

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Chciał uniknąć zderzenia z sarną, wpadł do stawu
Piotrów Trybunalski. Kierowca, chcąc uniknąć zderzenia z sarną, wpadł do stawu
Źródło wideo: KWP w Łodzi
Źródło zdj. gł.: KWP w Łodzi
W Piotrkowie Trybunalskim samochód osobowy, którym kierował 50-latek, zjechał z jezdni, przebił barierę drogową i wpadł do stawu. Kierowca próbował ominąć sarnę.

We wtorek przed godziną 6 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

"50-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, kierując samochodem marki Renault Kangoo, i chcąc uniknąć zderzenia z sarną, zjechał z jezdni" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Chciał uniknąć zderzenia z sarną, wpadł do stawu
Chciał uniknąć zderzenia z sarną, wpadł do stawu
Źródło zdjęcia: KWP w Łodzi

Auto uderzyło w znak drogowy, następnie przebiło barierę i wpadło do stawu. Kierowca opuścił pojazd, zanim ten zanurzył się w wodzie.

50-latek był trzeźwy. Nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekPolicjaPiotrków Trybunalski
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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