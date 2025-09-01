Zapytał, "czy jest Polakiem", groził bronią

Brzeziny. Groził kierowcy przedmiotem przypominającym broń Źródło: Bandyci drogowi

Na nagraniu kierowca opowiada o zdarzeniu. Przed sklepem zaczepił go mężczyzna, pytając, "czy jest Polakiem". Wszedł do sklepu, nie zwracając na niego uwagi, bo nie zrozumiał, że pytanie jest skierowane do niego.

Gdy wyszedł, mężczyzna zadający pytanie - jak relacjonuje na nagraniu kierowca - zaczął bluźnić w jego kierunku, a gdy autor nagrania znalazł się w samochodzie, groził mu, wyjmując przedmiot przypominający broń.

Policja sprawdza

Jak przekazał komisarz Adam Dembiński, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, niemal od razu po publikacji nagrania sprawą zajęła się Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.

Trwają czynności mające na celu ustalenie sprawcy. Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do tego zdarzenia.

