Łódź Auto pod wodą, w środku były cztery osoby

Tuż przed godziną 18 służby otrzymały wezwanie do miejscowości Bolimów (Łódzkie).

- Samochód wpadł do zbiornika wodnego. Wiadomo, że w chwili zdarzenia w środku znajdowały się cztery osoby - powiedziała nam młodszy aspirant Aneta Placek, rzeczniczka skierniewickiej policji.

Jedna z czterech osób samodzielnie wydostała się z auta - to 22-letni mężczyzna. Pozostałe trzy zostały ewakuowane przez służby.

Jak ustaliła dziennikarka TVN24, trzy osoby poszkodowane to kobieta w wieku 19 lat i dwóch mężczyzn w wieku 22 lat. Jeden z nich został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala im. Kopernika w Łodzi. Wobec pozostałej dwójki nadal trwają czynności ratunkowe.

Na razie brak jest informacji o przyczynach wypadku.

