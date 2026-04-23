Łódź

Auto pod wodą, w środku były cztery osoby

Do zdarzenia doszło w powiecie skierniewickim
Źródło: Google Earth
Auto, którym podróżowały cztery osoby, wpadło do zbiornika wodnego w Bolimowie (Łódzkie). Na miejscu działają strażacy, medycy i policjanci.

Tuż przed godziną 18 służby otrzymały wezwanie do miejscowości Bolimów (Łódzkie).

- Samochód wpadł do zbiornika wodnego. Wiadomo, że w chwili zdarzenia w środku znajdowały się cztery osoby - powiedziała nam młodszy aspirant Aneta Placek, rzeczniczka skierniewickiej policji.

Autem podróżowały cztery osoby
Źródło: Tomasz Fijołek

Jedna z czterech osób samodzielnie wydostała się z auta - to 22-letni mężczyzna. Pozostałe trzy zostały ewakuowane przez służby.

Jak ustaliła dziennikarka TVN24, trzy osoby poszkodowane to kobieta w wieku 19 lat i dwóch mężczyzn w wieku 22 lat. Jeden z nich został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala im. Kopernika w Łodzi. Wobec pozostałej dwójki nadal trwają czynności ratunkowe.  

Auto z czterema osobami wpadło do wody
Źródło: Tomasz Fijołek
Służby pojawiły się w Bolimowie
Źródło: Tomasz Fijołek

Na razie brak jest informacji o przyczynach wypadku.

Aleksandra Arendt-Czekała
