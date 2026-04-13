Kultura i styl

Amerykańska gwiazda o wyborach na Węgrzech: dziś czuję dumę ze swojego pochodzenia

Jamie Lee Curtis
Węgry. Pierwsze gratulacje dla zwycięzców wyborów
Źródło: TVN24
Amerykańska aktorka i producentka Jamie Lee Curtis skomentowała polityczny przełom w Budapeszcie. Laureatka Oscara przekazała w mediach społecznościowych, że jest "dumna ze swojego pochodzenia".

W niedzielnych wyborach partia Tisza z Peterem Magyarem na czele pokonała koalicję Fidesz-KDNP pod wodzą Viktora Orbana. Mieszkańcy Budapesztu do późnych godzin nocnych świętowali zwycięstwo opozycji. Ale wynik wyborów zauważono również w Hollywood.

"Nic się nie zmieni, dopóki coś się zmieni. Dziś jestem dumna z mojego węgierskiego pochodzenia" - napisała w mediach społecznościowych aktorka Jamie Lee Curtis. Do wpisu dołączyła zdjęcie z portalu informacyjnego przedstawiające Orbana i nagłówek o jego przegranej w wyborach.

Jamie Lee Curtis i jej węgierskie korzenie

Ojciec Jamie Lee Curtis, Tony Curtis, był również gwiazdą filmową - wystąpił m.in. u boku Marilyn Monroe w filmie "Pół żartem, pół serio". Jego rodzice byli węgierskimi imigrantami w USA i pochodzili z miasta Mateszalka. Aktorka zwiedziła ich rodzinną miejscowość podczas zdjęć do filmu "Borderlands", a w jednym z wpisów na Instagramie informowała, że odwiedziła synagogę, w której imiona jej przodków są "wyryte w marmurze". Jak przypomina "Budapest Repoterter" aktorka wielokrotnie podkreślała, że jest dumna ze swojego węgierskiego pochodzenia. Podczas gali rozdania Oscarów w 2023 roku popisała się znajomością języka - zaśpiewała popularną piosenkę dla dzieci "Katica, katica felmászott egy fára…". Otrzymała wówczas nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Wszystko wszędzie naraz".

Jamie Lee Curtis ma na koncie tyle nagród, że popularna internetowa encyklopedia poswieciła im osobną stronę - poza Oscarem, zdobyła m.in. nagrodę BAFTA, Emmy, dwa Złote Globy czy dwie Nagroda Gildii Aktorów Ekranowych. Wystąpiła w takich hitach, jak "Rybka zwana Wandą", "Trafiona-zatopiona", "To znowu ty" czy "Krawiec z Panamy".

Słynną aktorką była również matka Jamie Lee Curtis, Janet Leigh. Artystka o korzeniach duńsko-niemieckich wystąpiła m.in. w głośnej "Psychozie" Alfreda Hitchcocka.

Orban: będziemy w opozycji

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl, Budapest Today, BBC

Źródło zdjęcia głównego: James Warren/Avalon/PAP

Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica