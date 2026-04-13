Amerykańska gwiazda o wyborach na Węgrzech: dziś czuję dumę ze swojego pochodzenia

W niedzielnych wyborach partia Tisza z Peterem Magyarem na czele pokonała koalicję Fidesz-KDNP pod wodzą Viktora Orbana. Mieszkańcy Budapesztu do późnych godzin nocnych świętowali zwycięstwo opozycji. Ale wynik wyborów zauważono również w Hollywood.

"Nic się nie zmieni, dopóki coś się zmieni. Dziś jestem dumna z mojego węgierskiego pochodzenia" - napisała w mediach społecznościowych aktorka Jamie Lee Curtis. Do wpisu dołączyła zdjęcie z portalu informacyjnego przedstawiające Orbana i nagłówek o jego przegranej w wyborach.

Jamie Lee Curtis i jej węgierskie korzenie

Ojciec Jamie Lee Curtis, Tony Curtis, był również gwiazdą filmową - wystąpił m.in. u boku Marilyn Monroe w filmie "Pół żartem, pół serio". Jego rodzice byli węgierskimi imigrantami w USA i pochodzili z miasta Mateszalka. Aktorka zwiedziła ich rodzinną miejscowość podczas zdjęć do filmu "Borderlands", a w jednym z wpisów na Instagramie informowała, że odwiedziła synagogę, w której imiona jej przodków są "wyryte w marmurze". Jak przypomina "Budapest Repoterter" aktorka wielokrotnie podkreślała, że jest dumna ze swojego węgierskiego pochodzenia. Podczas gali rozdania Oscarów w 2023 roku popisała się znajomością języka - zaśpiewała popularną piosenkę dla dzieci "Katica, katica felmászott egy fára…". Otrzymała wówczas nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Wszystko wszędzie naraz".

Jamie Lee Curtis ma na koncie tyle nagród, że popularna internetowa encyklopedia poswieciła im osobną stronę - poza Oscarem, zdobyła m.in. nagrodę BAFTA, Emmy, dwa Złote Globy czy dwie Nagroda Gildii Aktorów Ekranowych. Wystąpiła w takich hitach, jak "Rybka zwana Wandą", "Trafiona-zatopiona", "To znowu ty" czy "Krawiec z Panamy".

Słynną aktorką była również matka Jamie Lee Curtis, Janet Leigh. Artystka o korzeniach duńsko-niemieckich wystąpiła m.in. w głośnej "Psychozie" Alfreda Hitchcocka.

