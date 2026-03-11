Aktor Warwick Davis z Orderem Imperium Brytyjskiego

Rodzina królewska na balkonie Pałacu Buckingham Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

56-letni aktor Warwick Davis został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Wyróżnienie to odebrał z rąk księcia Williama, podczas ceremonii w Zamku Windsor - podaje "The Telegraph". Jedno z najważniejszych brytyjskich odznaczeń przyznano mu za zasługi dla teatru i działalność charytatywną. Podczas uroczystości towarzyszyła mu dwójka dzieci.

🎖️ Mr. Warwick Davis, Actor, is made an Officer of the Order of the British Empire by The Prince of Wales, at Windsor Castle, in recognition of services to drama & charity. pic.twitter.com/mM1hThN8pJ — Imperial Material ♚ (@implmaterial) March 11, 2026 Rozwiń

- To wielki zaszczyt, choć order nie przypomina nagrody BAFTA - żartował w Times Radio. "Nie jest wielki, błyszczący i gwiazdorski" - przypomniał wymiary nagrody, którą otrzymał w 2025 roku za działalność aktorską i charytatywną.

Aktor znany z roli w filmach o Harrym Potterze uhonorowany

Warwick Davis wystąpił w "Gwiezdnych wojnach" - "Powrocie Jedi", "Mrocznym widmie" i "Przebudzeniu mocy". Brytyjczyk zagrał u boku Vala Kilmera w "Willow", pojawił się w "Opowieściach z Narnii" i "Królewnie Śnieżce". Najbardziej znany jest jednak z roli profesora Flitwicka i Gryfka w filmach o Harrym Potterze.

Davis urodził się z rzadką postacią karłowatości, zwaną wrodzoną dysplazją kręgowo-nasadową. Jak piszą brytyjskie media przez lata niestrudzenie pracował nad podnoszeniem świadomości na temat tej choroby. W 2012 roku, wraz z żoną Samanthą Davis, która zmarła w 2024 roku, założył organizację charytatywną Little People UK, aby wspierać osoby z karłowatością i ich rodziny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Ewa Żebrowska / am