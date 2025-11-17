W Londynie stanął pomnik Bridget Jones. Komentarz Renée Zellweger

Pomnik Bridget Jones odsłonięto w Londynie Źródło: Reuters

W poniedziałek w Londynie odsłonięto pomnik kultowej bohaterki serii książek oraz filmów - Bridget Jones. Została stworzona w 1996 roku przez pisarkę Helen Fielding, a na dużym ekranie po raz pierwszy pojawiła się w 2001 roku. Film "Dziennik Bridget Jones" o miłosnych perypetiach redaktorki uwikłanej w relacje z dwoma mężczyznami, granymi przez Hugh Granta i Colina Firtha, szybko stał się światowym hitem.

W kolejnych latach Renée Zellweger, amerykańska aktorka i zdobywczyni Oscara, jeszcze trzykrotnie wcieliła się w tę postać, grając w filmach "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" (2004), "Bridget Jones 3" (2016) oraz "Bridget Jones: Szalejąc za facetem" (2025). Brytyjski dziennik "Guardian" podał, że wszystkie cztery filmy zarobiły prawie 900 mln dolarów. Ostatni z serii ukazuje bohaterkę jako samotną matkę, która próbuje ponownie znaleźć miłość

Przygody Jones, zarówno na kartach powieści, jak i w filmach, rozgrywają się w prawdziwych miejscach, które można znaleźć na mapie Londynu.

Autorka i aktorka o pomniku

We wszystkich filmach o przygodach Jones w główną rolę wcieliła się Renée Zellweger. Aktorka wzięła udział w ceremonii odsłonięcia rzeźby. W rozmowie z BBC nazwała pomnik "uroczym". - Myślę, że jest o wiele bardziej urocza ode mnie - dodała. Twórczyni postaci, Helen Fielding, która również pojawiła się na ceremonii, nie wykluczyła kontynuacji książkowej serii. - Nigdy nie mów nigdy - stwierdziła.

Zellweger podzieliła się też swoimi przemyśleniami co do postaci Bridget. Jej zdaniem źródłem jej sukcesu jest to, że wszyscy mogą się z nią utożsamić ze względu na jej "wrażliwość" oraz to, że jest "ludzka". - Rozpoznajemy siebie w jej zmaganiach - stwierdziła i dodała, że pozwala nam ona być sobą i być "niedoskonałymi".

Pomnik Bridget Jones w Londynie Źródło: PA Wire/PAP

Pomniki w serii "Sceny na Placu"

Pomnik Bridget jest pierwszym upamiętniającym komedię romantyczną, który pojawił się w serii "Sceny na Placu" na Placu Leicester w Londynie. Zapoczątkowano ją w 2020 roku. Na początku prezentowano tam osiem rzeźb: Flip i Flap, Mary Poppins, Batman, Królik Bugs, Don Lockwood z "Deszczowej piosenki", Miś Paddington, Jaś Fasola oraz Wonder Woman. Później odsłonięto również pomniki Harry'ego Pottera, żelaznego tronu z "Gry o tron", Clifforda Wielkiego Czerwonego Psa i Indiany Jonesa.

