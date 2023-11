"Po latach ciszy i mroku w końcu jestem gotowa opowiedzieć swoją historię"

Raper Sean Combs i piosenkarka R&B Cassandra "Cassie" Ventura doszli do porozumienia w sądzie dzień po tym, gdy artystka oskarżyła go o gwałt i przemoc. Prawnik Ventury oświadczył, że Combs zaoferował "ośmiocyfrową kwotę za uciszenie jej", z kolei obrońca rapera pisał o "rażącym szantażu".

Sean Combs - zarzuty

W pozwie określono rapera jako "seryjnego sprawcę przemocy domowej, który regularnie bił i kopał Venturę, podbijając oczy, doprowadzając do siniaków i krwawienia". Potwierdzając ugodę, prawnik Ventury, Douglas Wigdor, przyznał, że "jest bardzo dumny" ze swojej klientki. - Miała siłę, by upublicznić swój pozew. Należy ją za to pochwalić - zauważył.

Groźba "napisania krzywdzącej książki" vs "ośmiocyfrowa kwota"

BBC przypomniało, że w pierwszej dekadzie XXI wieku Ventura wydała kilka przebojów, w tym piosenki z udziałem ówczesnego partnera. Jej najsłynniejsze utwory to "Me & U", "Long Way to Go" i "Official Girl" z udziałem Lil Wayne'a.