Rusza proces Gwyneth Paltrow. Aktorka pozwana za wypadek na stoku

We wtorek ma rozpocząć się proces amerykańskiej aktorki Gwyneth Paltrow, oskarżonej o spowodowanie wypadku na stoku narciarskim. Zarzuca się jej, że w 2016 roku wpadła na jedną ze zjeżdżających osób, spowodowała u niej poważne obrażenia ciała i odjechała bez udzielenia pomocy. Aktorka złożyła w tej sprawie także własny pozew.

Aktorka Gwyneth Paltrow została pozwana w 2019 roku przez Terry'ego Sandersona. Będący na emeryturze mężczyzna zarzuca jej, że w lutym 2016 roku na stoku w ośrodku narciarskim Deer Valley Resort w stanie Utah straciła podczas jazdy kontrolę i wpadła na niego uderzając go w plecy. Zarzuca także Paltrow, że ta po wypadku wstała i odjechała bez słowa, zostawiając go leżącego na ziemi.

W czasie zdarzenia równie nieodpowiedzialnie, co sama aktorka, miał się zachować jej instruktor. Według Sandersona mężczyzna zatrzymał się, powiedział "coś ty narobił" i także odjechał bez udzielenia pomocy. Instruktor miał również wystawić fałszywe zeznanie, w którym to Sandersona oskarżył o spowodowanie wypadku.

Pozew aktorki

W wyniku wypadku Sanderson miał doznać bardzo poważnych obrażeń - m.in. wstrząśnienia i urazu mózgu oraz złamania czterech żeber. Mężczyzna twierdzi, że wydał dużą kwotę na leczenie, a wypadek go oszpecił. Terry Sanderson początkowo domagał się od aktorki zadośćuczynienia w postaci 3,1 miliona dolarów, swoje roszczenia zmniejszył jednak do 300 tys. dolarów (ok. 1,3 mln złotych).