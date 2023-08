Top of the Top Sopot Festival 2023. Reni Jusis: to festiwal, który zawsze mnie inspirował

Top of the Top Sopot Festival 2023 rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa do 24 sierpnia. Jak co roku sopocka publiczność będzie miała okazję bawić się razem z najlepszymi i najpopularniejszymi artystami muzyki rozrywkowej.

- To będzie dokładnie dwudziestolecie mojej płyty Transmisja, która wyszła w 2003 roku, 25 sierpnia - przypomniała artystka.. - Naprawdę zatoczymy koło i z tej okazji zaśpiewam utwory właśnie z tej płyty - zapowiedziała piosenkarka. To właśnie z tego krążka pochodzą hity takie jak Kiedyś Cię Znajdę, Ostatni raz czy It's Not Enough.