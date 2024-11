Tomasz Jakubiak: jadę w środek wojny walczyć o życie

Dziennikarz kulinarny podziękował za pomoc, jaką otrzymał. Założona przez niego zbiórka ciągle trwa. To m.in. dzięki pozyskanym za jej sprawą środkom 40-latek może udać się za granicę na leczenie. - Dziękuję bardzo, że mnie wsparliście - powiedział Jakubiak. - To trochę absurdalne, ale jadę w środek wojny walczyć o życie - dodał na zakończeni relacji.

Tomasz Jakubiak o walce z nowotworem

Diagnozą 40-latek podzielił się publicznie pod koniec września. Przekazał wówczas, że kilka miesięcy wcześniej lekarze wykryli u niego "bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór". Odnosząc się do czekającej go walki, stwierdził, że będzie to "największy challenge w jego życiu".