Tomas Lindberg Źródło: TORBEN CHRISTENSEN

Muzyk poinformował w ubiegłym miesiącu, że zmaga się z rakiem gruczołowo-torbielowatym. To rzadki nowotwór, który atakuje przede wszystkim gruczoły ślinowe. Zespół At The Gates przekazał wówczas informacje o leczeniu i stanie zdrowia Lindberga, wyjaśniając, że milczenie grupy w ciągu ostatniego roku miało związek z chorobą wokalisty. "Choć to trudny czas, jesteśmy dobrej myśli. Zakładając najlepszy możliwy scenariusz, jesteśmy świadomi, że powrót do zdrowia potrwa długo" - czytamy we wpisie opublikowanym na Instagramie.

Pionierski zespół

Założony w 1990 roku zespół At The Gates był pionierem gatunku znanego jako melodic death metal. "Charakterystyczne, miażdżące riffy zespołu i przeraźliwy wokal Lindberga stały się synonimem ekstremalnego metalu" - przekazał portal magazynu "Forbes" we wtorek. Grupa nagrała takie utwory jak "Slaughter Of The Soul", "Cold", "Blinded By Fear" i "Into The Dead Sky". Grupę można było oglądać również na koncertach w Polsce.