Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Tomas Lindberg nie żyje. Wokalista At the Gates miał 52 lata

Tomas Lindberg
Tomas Lindberg
Źródło: TORBEN CHRISTENSEN
W wieku 52 lat zmarł Tomas Lindberg, wokalista i autor tekstów szwedzkiego zespołu At the Gate. Informację przekazaną przez media potwierdziła w rozmowie z agencją SVT rodzina artysty.

Muzyk poinformował w ubiegłym miesiącu, że zmaga się z rakiem gruczołowo-torbielowatym. To rzadki nowotwór, który atakuje przede wszystkim gruczoły ślinowe. Zespół At The Gates przekazał wówczas informacje o leczeniu i stanie zdrowia Lindberga, wyjaśniając, że milczenie grupy w ciągu ostatniego roku miało związek z chorobą wokalisty. "Choć to trudny czas, jesteśmy dobrej myśli. Zakładając najlepszy możliwy scenariusz, jesteśmy świadomi, że powrót do zdrowia potrwa długo" - czytamy we wpisie opublikowanym na Instagramie.

Pionierski zespół

Założony w 1990 roku zespół At The Gates był pionierem gatunku znanego jako melodic death metal. "Charakterystyczne, miażdżące riffy zespołu i przeraźliwy wokal Lindberga stały się synonimem ekstremalnego metalu" - przekazał portal magazynu "Forbes" we wtorek. Grupa nagrała takie utwory jak "Slaughter Of The Soul", "Cold", "Blinded By Fear" i "Into The Dead Sky". Grupę można było oglądać również na koncertach w Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Robert Redford nie żyje

Robert Redford nie żyje

Nie żyje współtwórca wielkich hitów lat 70.

Nie żyje współtwórca wielkich hitów lat 70.

Świat

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: Forbes

Źródło zdjęcia głównego: TORBEN CHRISTENSEN

Udostępnij:
TAGI:
zmarł..., nekrologiMuzyka
Czytaj także:
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Był bity tłuczkiem, zabił go cios nożem w serce
Kraków
Choszczno. Pomogli łabędziowi
Nietypowa interwencja policjanta. Pomógł łabędziowi zejść z jezdni
Szczecin
imageTitle
Kosmiczny konkurs i rekord mistrzostw świata. Fajdek bez medalu
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo listonosza
Listonosz zginął od kuli w głowę. Sprawca ukrywał się 26 lat, teraz usłyszał wyrok
Trójmiasto
plecak
Co spakować do plecaka ewakuacyjnego
Kraków
Karol Nawrocki i Wang Yi
Co znaczyła wizyta szefa chińskiej dyplomacji w Polsce? Oceny ekspertów
Paulina Borowska, Maciej Michałek
Atak chemiczny na żłobek we Wrocławiu
Rozpylił coś w oknie żłobka. "Przez tydzień dzieci pozostały w domach"
Wrocław
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Duży wzrost. Tyle wynosi przeciętna emerytura
BIZNES
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Przyniósł do szkoły nóż, zaatakował kilka osób. Koniec procesu
WARSZAWA
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Czy piwnica może być schronem? A parking podziemny i metro?
Polska
Szczecin. Miał w samochodzie wódkę
Tłumaczył, że "wypił tylko dwa piwa". Na podłodze znaleźli dwie butelki wódki
Szczecin
Filip
Przychodząc na mecz, pomagają w spełnieniu marzeń chorych dzieci
Katowice
Senator koła "Niezależni i Samorządni" Wadim Tyszkiewicz oraz burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz i burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska ogłaszają powstania partii - NOWA Polska. Warszawa, 16.09.2025
Ogłosili powstanie nowej partii politycznej. Jaka nazwa i program?
Polska
Nawrocki
Najpierw Berlin, teraz Paryż. Seria spotkań Nawrockiego
Świat
Zbigniew Ziobro
Sąd zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry
Polska
Ministerstwo Finansów
Akcyza na kolejny produkt. Plany ministerstwa
BIZNES
Serwal uciekł z prywatnej posesji
Kolejny serwal sawannowy w Polsce. Tym razem pod Buskiem
Kielce
Premier Donald Tusk na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce
Zapowiedź premiera w sprawie zakupu okrętów podwodnych
Polska
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Media: to rakieta z polskiego F-16 spadła na dom w Wyrykach. Prezydent chce wyjaśnień
Polska
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
METEO
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim
Klaudia Kamieniarz
Robert Redford
Robert Redford nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Kapitalna Bukowiecka w finale mistrzostw świata
EUROSPORT
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
BIZNES
Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa
Uderzył autem człowieka i uciekł. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 
Olsztyn
Zakup mieszkania
Ulga mieszkaniowa nie dla wszystkich. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Nie było na nich mocnych. Biotherm zdominował The Ocean Race Europe
EUROSPORT
gucci sklep singapur - Sorbis shutterstock_2144303429
Nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów. Dane klientów w rękach hakerów
BIZNES
W wypadku zginął proboszcz
Ksiądz na motocyklu uderzony przez wymuszające pierwszeństwo auto. Zginął
Kielce
imageTitle
Wielka szansa Wisły. Kiedy mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica