"Opowieść o raju w środku piekła". Nagrodzony Oscarami film od dziś na Max

"Strefa interesów" w reżyserii Jonathana Glazera to wstrząsające studium zła. Nagrodzony dwoma Oscarami film ukazuje prywatne życie Rudolfa Hössa, komendanta obozu Auschwitz, i jego rodziny w idyllicznej scenerii domu i ogrodu na obrzeżach obozu koncentracyjnego. Jak zauważa krytyk Michał Walkiewicz, "to opowieść o prywatnym raju w środku cudzego piekła". Od dziś film można oglądać na platformie Max.

Rudolf Höss (Christian Friedel) wraz z żoną Hedwig (Sandra Hüller) oraz czwórką dzieci i psem mieszkają w przestronnym, pedantycznie czystym domu z wypielęgnowanym ogrodem. Celebrują rodzinne posiłki, marzą o wakacjach we Włoszech. W weekendy lubią popływać kajakiem lub spotkać się z przyjaciółmi. Tak w "Strefie interesów" brytyjski reżyser Jonathan Glazer przedstawia domową idyllę komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jedyne, co zakłóca sielską atmosferę, to niepokojące odgłosy, a czasem rozpaczliwe krzyki dobiegające zza ścian domu. Tam bowiem rozpościera się obóz koncentracyjny.