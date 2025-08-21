Logo strona główna
Kultura i styl

"Jak on śpiewał, to wtedy milkły rozmowy"

Stanisław Soyka nie żyje
Sianecki o Stanisławie Soyce: jak on śpiewał, to milkły rozmowy
Źródło: TVN24
Nie żyje Stanisław Soyka, jeden z najwybitniejszych artystów polskiej sceny muzycznej ostatnich dekad. Zmarł w czwartek w wieku 66 lat. Muzyka wspominali dziennikarze. - Jak on śpiewał, to wtedy milkły rozmowy i próbowaliśmy śpiewać razem z nim - mówił Tomasz Sianecki. Monika Olejnik wspominała, że Soyka "miał niezwykłe poczucie humoru, był pełen optymizmu".

Stanisław Soyka, wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

W czwartek wieczór artysta miał wystąpić na scenie podczas Top of the Top Sopot Festival. Z powodu jego śmierci ostatni dzień festiwalu w Sopocie został przerwany.

Stanisław Soyka nie żyje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stanisław Soyka nie żyje

Sianecki: jak on śpiewał, to wtedy milkły rozmowy

- Jak ja zaczynałem pracę jako dziennikarz w 1987 roku, odbywał się duży koncert zorganizowany przez grupę Perfect. Chodziłem między widzami i zobaczyłem znaną twarz. To był Stanisław Soyka – wspominał prowadzący "Szkło kontaktowe" Tomasz Sianecki, przyznając, że właśnie z jego udziałem przytrafiła się mu "jedna z największych wpadek w życiu".

Stanisław Soyka nie żyje
Stanisław Soyka nie żyje
Źródło: Adam Warżawa/PAP

- Zwróciłem się do niego: "Panie Krzysztofie", bo był taki słynny kolarz Krzysztof Sujka. Ale on to bardzo ciepło odebrał. Jak mu po latach wspominałem tę sytuację, kompletnie tego nie pamiętał. Mówił natomiast, że nie ma co sobie zaprzątać głowy, bo nie pamiętał już o tym – dodał. – Na początku lat 90. spotykaliśmy się w gronie i jak on śpiewał, to wtedy milkły rozmowy i próbowaliśmy śpiewać razem z nim – przekazał.

Olejnik: kochał świat, kochał ludzi

- Staszka znałam od wielu lat, kochał Saską Kępę. Spotykaliśmy się tam na kawie. Miał niezwykłe poczucie humoru, był pełen optymizmu – powiedziała Monika Olejnik. – Kochał świat, kochał ludzi – dodała.

Prowadząca program "Kropka nad i" wspomniała, że poznała Stanisława Soykę na jednym z koncertów. – To jest dla mnie wielki wstrząs, że to się wydarzyło i to w takim dniu, podczas festiwalu – podkreśliła Monika Olejnik.

- Dołączył do (Zbigniewa) Wodeckiego, do (Marka) Grechuty, do Agnieszki Osieckiej, do Wojtka Młynarskiego, którzy odeszli. Myślę, że on gdzieś tam z nimi jest i może będą grali wspólnie – dodała.

TVN24 Clean_20250821230926_aac_h264_microsoft_720_5000kbps
Olejnik: kochał świat, kochał ludzi
Źródło: TVN24

Kusy: dorobek Soyki był przeogromny

Marcin Kusy, redaktor Polskiego Radia, mówił na antenie TVN24, że "próbuje zebrać myśli i ogarnąć dorobek Stanisława Soyki". - Wszechstronność Soyki widać od jazzu po pop, przez gospel, przez wiele innych gatunków, których absolutnie się nie bał. Mało tego, wchodził w nie bardzo odważnie i wszędzie był perfekcyjny - podkreślał redaktor. Kusy zaznaczył, że "dorobek Soyki był przeogromny".

Stelmach: to jest bardzo dojmujące  

Dziennikarz muzyczny Radia 357 Piotr Stelmach mówił w TVN24, że "może nie słuchał płyt Soyki codziennie i może nie włączał tej muzyki za często, ale jak już ona była, to zawsze świat zwalniał".

Stelmach wspominał koncert Stanisława Soyki, który prowadził w Łodzi. Mówił, że "było dużo takich momentów, że Soyka nie musiał dużo mówić między piosenkami i miał publiczność absolutnie w swojej drużynie, po swojej stronie".

- To jest bardzo trudny moment, bo znowu musimy wierzyć światu, który mówi do nas: artysta ten odszedł. Nie będzie jego nowych płyt i koncertów - zaznaczył rozmówca TVN24.  

- To jest, proszę mi wierzyć, dla takiej osoby jak ja, jak melomani, jak fani muzyki, to jest bardzo dojmujące - dodał Stelmach.  

Pieter: nasze pierwsze myśli kierują się ku największym przebojom

- Myślałem o najważniejszych utworach pana Stanisława, które wywarły w moim życiu szczególne piętno - mówił TVN24 Łukasz Pieter, dyrektor muzyczny Radia ZET.

- Zwykle tak jest, że nasze pierwsze myśli kierują się ku największym przebojom, które są najbardziej znane. Ale zawsze w takich momentach myślę sobie też o tym, że bardzo istotne jest, by pomyśleć dłużej nad całym dorobkiem artystycznym osoby, z którą przychodzi nam się pożegnać - dodał.

- Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto kocha muzykę, nie spotkał się z nazwiskiem Stanisława Soyki - podkreślił Pieter.   

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka
Autorka/Autor: tas/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżawa/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica