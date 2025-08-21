Stanisław Soyka nie żyje Źródło: TVN24

Stanisław Soyka, wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

"Tolerancja" jednym z największych przebojów

Soyka urodził się 26 maja 1959 roku w Żorach. Ukończył studia na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku aranżacji i kompozycji. W czasie studiów był wokalistą uczelnianego big-bandu Puls, z którym nagrywał dla Polskiego Radia w Katowicach.

W 1990 roku zaczął występować pod nazwiskiem Soyka. Wtedy też wylansował przeboje - "Cud niepamięci" i "Play It Again", którymi promował swój album pt. "Acoustic". Do największych przebojów twórcy zaliczana jest piosenka "Tolerancja".

Soyka współpracował też z orkiestrami symfonicznymi i jazzowymi, co zaowocowało nagraniami takimi jak "Sonety Shakespeare'a" (1995) - album, w którym muzyka została połączona z poezją Williama Shakespeare'a.

Soyka współpracował między innymi z Michałem Urbaniakiem, Wojciechem Karolakiem i Tomaszem Stańką. W jego dorobku znajdują się zarówno autorskie płyty popowe, jak i jazzowe oraz chóralne projekty oratoryjne.

W czwartkowy wieczór artysta miał wystąpić podczas Sopot Top of the Top Festival 2025. "Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu" - przekazano na stronie TVN.

