Kiedy premiera nowego sezonu "Stamtąd"? Aktorka zdradziła szczegóły

Kluczowe fakty: Bohaterowie "Stamtąd" muszą mierzyć się z horrorem, jakim jest życie w miasteczku, do którego trafili przypadkiem, a z którego nie sposób się wydostać.

Do tej pory wyemitowano trzy sezony serialu, z czego ostatni ponad rok temu.

Jak zapowiada odtwórczyni jednej z głównych ról, czeka nas "świetny" sezon czwarty.

Od premiery finału trzeciego sezonu hitowego serialu "Stamtąd" minął ponad rok. Fani horroru science-fiction, który można oglądać w Polsce na HBO Max, z niecierpliwością czekali na informacje o dacie premiery.

"Stamtąd", sezon 4. Kiedy premiera?

Podzieliła się nimi aktorka Catalina Sandino Moreno, która w serialu gra jedną z głównych ról - Tabithę. W rozmowie z portalem The Direct zdradziła, że premiera planowana jest prawdopodobnie na wiosnę tego roku - między marcem a kwietniem. Nagrywanie zakończyło się w listopadzie ubiegłego roku.

Jak dodała, będzie to "świetny sezon". "Pokochacie go. Bardzo podobała mi się praca nad tym serialem" - stwierdziła. Jeśli słowa aktorki się potwierdzą, będzie to oznaczało, że tym razem postawiono na szybszą produkcję nowego sezonu, którego popularność znacznie wzrosła.

O czym jest "Stamtąd"?

Bohaterowie "Stamtąd" muszą mierzyć się z horrorem, jakim jest życie w miasteczku, do którego trafili przypadkiem, a z którego nie sposób się wydostać. W nocy pojawiają się w nim potwory, które terroryzują mieszkańców. Społeczność wykształciła jednak zespół zasad, który pozwala im przeżyć kolejne dni. Jednocześnie próbują oni rozwikłać zagadkę tajemniczego miasta i z niego uciec.

Postać grana przez Moreno, Tabitha, miała bardzo znaczącą rolę w trzymającym w napięciu finale sezonu trzeciego.

