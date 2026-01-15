Kiedy premiera nowego sezonu "Stamtąd"? Aktorka zdradziła szczegóły

- Bohaterowie "Stamtąd" muszą mierzyć się z horrorem, jakim jest życie w miasteczku, do którego trafili przypadkiem, a z którego nie sposób się wydostać.
- Do tej pory wyemitowano trzy sezony serialu, z czego ostatni ponad rok temu.
- Jak zapowiada odtwórczyni jednej z głównych ról, czeka nas "świetny" sezon czwarty.
Od premiery finału trzeciego sezonu hitowego serialu "Stamtąd" minął ponad rok. Fani horroru science-fiction, który można oglądać w Polsce na HBO Max, z niecierpliwością czekali na informacje o dacie premiery.
"Stamtąd", sezon 4. Kiedy premiera?
Podzieliła się nimi aktorka Catalina Sandino Moreno, która w serialu gra jedną z głównych ról - Tabithę. W rozmowie z portalem The Direct zdradziła, że premiera planowana jest prawdopodobnie na wiosnę tego roku - między marcem a kwietniem. Nagrywanie zakończyło się w listopadzie ubiegłego roku.
Jak dodała, będzie to "świetny sezon". "Pokochacie go. Bardzo podobała mi się praca nad tym serialem" - stwierdziła. Jeśli słowa aktorki się potwierdzą, będzie to oznaczało, że tym razem postawiono na szybszą produkcję nowego sezonu, którego popularność znacznie wzrosła.
O czym jest "Stamtąd"?
Bohaterowie "Stamtąd" muszą mierzyć się z horrorem, jakim jest życie w miasteczku, do którego trafili przypadkiem, a z którego nie sposób się wydostać. W nocy pojawiają się w nim potwory, które terroryzują mieszkańców. Społeczność wykształciła jednak zespół zasad, który pozwala im przeżyć kolejne dni. Jednocześnie próbują oni rozwikłać zagadkę tajemniczego miasta i z niego uciec.
Postać grana przez Moreno, Tabitha, miała bardzo znaczącą rolę w trzymającym w napięciu finale sezonu trzeciego.
Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am
Źródło: The Direct, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: HBO MAX