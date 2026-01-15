Logo strona główna
Kultura i styl

Kiedy premiera nowego sezonu "Stamtąd"? Aktorka zdradziła szczegóły

|
From
Zwiastun trzeciego sezonu serialu "Stamtąd"
Źródło: HBO Max Polska
Fani serialu "Stamtąd" od ponad roku czekają na kolejny, czwarty sezon. Okazuje się, że jego premiera może nastąpić już całkiem niedługo. Informacjami w tej sprawie podzieliła się jedna z aktorek.
Kluczowe fakty:
  • Bohaterowie "Stamtąd" muszą mierzyć się z horrorem, jakim jest życie w miasteczku, do którego trafili przypadkiem, a z którego nie sposób się wydostać.
  • Do tej pory wyemitowano trzy sezony serialu, z czego ostatni ponad rok temu.
  • Jak zapowiada odtwórczyni jednej z głównych ról, czeka nas "świetny" sezon czwarty.

Od premiery finału trzeciego sezonu hitowego serialu "Stamtąd" minął ponad rok. Fani horroru science-fiction, który można oglądać w Polsce na HBO Max, z niecierpliwością czekali na informacje o dacie premiery.

"Stamtąd". Kadr z serialu
"Stamtąd". Kadr z serialu
Źródło: HBO Max

"Stamtąd", sezon 4. Kiedy premiera?

Podzieliła się nimi aktorka Catalina Sandino Moreno, która w serialu gra jedną z głównych ról - Tabithę. W rozmowie z portalem The Direct zdradziła, że premiera planowana jest prawdopodobnie na wiosnę tego roku - między marcem a kwietniem. Nagrywanie zakończyło się w listopadzie ubiegłego roku.

Jak dodała, będzie to "świetny sezon". "Pokochacie go. Bardzo podobała mi się praca nad tym serialem" - stwierdziła. Jeśli słowa aktorki się potwierdzą, będzie to oznaczało, że tym razem postawiono na szybszą produkcję nowego sezonu, którego popularność znacznie wzrosła.

O czym jest "Stamtąd"?

Bohaterowie "Stamtąd" muszą mierzyć się z horrorem, jakim jest życie w miasteczku, do którego trafili przypadkiem, a z którego nie sposób się wydostać. W nocy pojawiają się w nim potwory, które terroryzują mieszkańców. Społeczność wykształciła jednak zespół zasad, który pozwala im przeżyć kolejne dni. Jednocześnie próbują oni rozwikłać zagadkę tajemniczego miasta i z niego uciec.

Postać grana przez Moreno, Tabitha, miała bardzo znaczącą rolę w trzymającym w napięciu finale sezonu trzeciego.

"Stamtąd". Catalina Sandino Moreno jako Tabitha
"Stamtąd". Catalina Sandino Moreno jako Tabitha
Źródło: HBO Max

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: The Direct, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: HBO MAX

TelewizjaSerialHBO Max
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
