Student zjadł w muzeum część dzieła sztuki. "To stało się tak nagle"

Prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wygłosili oświadczenia w związku z rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. - Chcemy, żebyśmy mogli w Unii jak najwięcej kwestii załatwiać rzeczywiście w interesie Rzeczpospolitej. Unia to zbiór państw, pewna umowa, to przyjaźń i współdziałanie, ale to także konkurencja - mówił Duda. - To dzień z jednej strony radosny, ale z drugiej strony to dzień, który jest dniem refleksji, ponieważ każdy, kto rozejrzy się wokół siebie po świecie, widzi, że znajdujemy się na geopolitycznym rozdrożu - dodawał Morawiecki.