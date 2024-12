Selena Gomez zaręczona. "Wieczność zaczyna się teraz"

Selena Gomez zaręczyła się z producentem muzycznym i autorem tekstów Bennym Blanco. Popularna wokalistka i aktorka ogłosiła to sama, w mediach społecznościowych.

"Wieczność zaczyna się teraz" - napisała na Instagramie Selena Gomez, prezentując na serii zdjęć efektowny pierścionek zaręczynowy. Na ostatniej fotografii (należy przewinąć strzałką w prawo - red.) widzimy też jej narzeczonego, znanego producenta muzycznego Benny'ego Blanco. On również pokazał to zdjęcie na swoim profilu.

Pod postem zaroiło się od gratulacji od fanów. Pojawiły się również komentarze innych gwiazd show-biznesu. - Będę (na ślubie) dziewczynką rzucającą kwiatki - zażartowała w jednym z nich Taylor Swift.

Selena Gomez i Benny Blanco są parą od roku

Jak pisze portal magazynu "Rolling Stone" Selena i Benny współpracowali przy takich przebojach wokalistki, jak "Same Old Love" z 2015 roku i "I Can't Get Enough" z 2019. Swój związek potwierdzili dokładnie rok teku - w grudniu 2023, choć portal zauważa, że w jednym z usuniętych komentarzy Gomez pisała, że spotykali się już od sześciu miesięcy.

O tym, jak zostali parą opowiedziała w maju magazynowi "Time". Od pięciu lat była sama i poczatkowo myślała o Bennym, jako o przyjacielu. Miała go nawet zapytać, czy nie zna kogoś, z kim mógłby ją poznać. Ale kiedy poszli razem na przyjęcie urodzinowe zdała sobie sprawę, że to jego naprawdę lubi. "To dzieje się wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz" - wyznała.

Benny Blanco o związku z Gomez mówił u słynnego amerykańskiego radiowca Howarda Sterna: "Jest najfajniejsza, najmilsza, najsłodsza. Naprawdę, jest jak najlepsza przyjaciółka... śmiejemy się cały dzień - wyznał producent.

W środę, przed ogłoszeniem informacji o zaręczynach, ukazał się wywiad z 32-letnią wokalistką dla magazynu "Variety". Jak wyznała jest prawdziwie szczęśliwa będąc w "nowej erze swojego życia".

36-letni Benny Blanco to osoba świetnie znana w amerykańskiej branży muzycznej. Producent i autor tekstów współpracujący z największymi gwiazdami - jak Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, SZA, Ed Sheeran i in. Ma na koncie pięć nagród BMI Songwriter of the Year oraz wiele nominacji do prestiżowych nagród, w tym kilkanaście do nagrody Grammy. "Prawie wszystko, czego się dotknie, zamienia się w złoto" - podsumował jego karierę Howard Stern. Obecnie Benny promuje swoją książkę kucharską "Open Wide: A Cookbook for Friends".

Selena Gomez i Benny Blanco CAROLINE BREHMAN /EPA/PAP

Autorka/Autor:am

Źródło: Rolling Stone, Variety, Howard Stern