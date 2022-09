Sara James po finale "America's Got Talent". Jej pierwsza reakcja

Choć Sara James nie weszła do najlepszej piątki "America's Got Talent", świetnie oceniane przez jury i widzów występy w 17. edycji show, zakończone awansem do ścisłego finału, były sukcesem samym w sobie. 14-letnia wokalistka, tuż po zakończeniu programu, podziękowała fanom.

Na Instagramie, już po ogłoszeniu wyników, zamieściła zdjęcie ze zwyciężczyniami "America's Got Talent". "Dziękuję! Cudownie jest spełniać marzenia mając wokół siebie tylu wspaniałych ludzi. Dziękuję Wam za wszystko! - napisała tuż po finale polska wokalistka. Przy okazji pogratulowała zwyciężczyniom 17. edycji show - zespołowi Mayyas oraz pozostałym finalistom.

Wielu fanów nastolatki nie ma wątpliwości, że jej występ w "America's Got Talent" zasługiwał na lepsze miejsce. Aktywność i opinie części rozgoryczonych wynikiem widzów zauważyły również media w USA. Zresztą już od pierwszego występu Sara zwróciła na siebie uwagę, nie tylko jurora Simona Cowella, który zdecydował się na użycie tzw. złotego przycisku, gwarantującego jej przejście bezpośrednio do półfinału. Jeden z portali określił ją nawet mianem "następczyni Whitney Houston".

Will.i.am chwali Sarę James: "Ona jest supergwiazdą"

Tuż przed ogłoszeniem wyników, Sara wystąpiła na scenie z jedną z amerykańskich legend, zespołem Black Eyed Peas. Wykonali wspólnie "Let's Get It Started" z repertuaru grupy. "Ona jest supergwiazdą" – komentował raper Will.i.am. "Spotykasz wiele osób, w tym wiele talentów. A potem trafiasz na błyszczącą jasno osobę, która ma wszystko to, czego potrzeba, by przejść na wyższy poziom. Ona to ma" - zachwycał się Sarą współzałożyciel Black Eyed Peas.

Niestety, gdy kilka minut po występie ogłaszano finałową piątkę, Sary James zabrakło w tym gronie. I tak odniosła jednak ogromny sukces. Świetne występy w 17. edycji "America's Got Talent" sprawiły, że pokazała się z dobrej strony na największym rynku muzycznym świata. Amerykański sukces to kolejny ogromny krok w karierze wokalistki - po zwycięstwie w czwartej edycji programu "The Voice Kids" w 2021 roku, czy 2. miejscu w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. A przecież Sara ma dopiero 14 lat.

Sara James na scenie "America's Got Talent" z zespołem Black Eyed Peas Trae Patton/NBC via Getty Images

Autor:am

Źródło: Instagram