Ryan Reynolds spełnił marzenia nieuleczalnie chorego fana. "Ten gość jest wyjątkiem"

Ryan Reynolds spełnił marzenie Jaya Feara

Do realizacji marzeń Feara przyczyniły się opiekujące się nim na co dzień pielęgniarki środowiskowe. Skontaktowały się one z członkami organizacji Bucket List Wishes (BCL) pomagającej nieuleczalnie chorym osobom w realizacji ich największych pragnień. Ci z kolei zebrali środki potrzebne na zakup biletów na sobotni mecz Wrexham AFC z Boreham Wood FC dla Feara oraz członków jego rodziny. Dzięki wpłatom darczyńców opłacony został także ich transport oraz zakwaterowanie. Organizacja pomogła także w zorganizowaniu spotkania Feara z Reynoldsem. - Wiem, że słowa to zbyt mało, by wyrazić, przez co teraz przechodzisz, ale chcę, byś wiedział, że jestem z tobą - przekazał w nagranym jeszcze przed spotkaniem wideo aktor.