Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Robert Redford nie żyje

Robert Redford
Robert Redford na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Robert Redford, jeden z najwspanialszych aktorów wszech czasów i ikona Hollywood, reżyser, aktywista i producent filmowy, nie żyje. Zmarł w wieku 89 lat - donosi "The New York Times".

Informacje o śmierci Redforda przekazała Candi Berger, szefowa agencji reklamowej Rogers & Cowan - pisze "The New York Times". Berger w oświadczeniu stwierdziła, że filmowiec zmarł we śnie, ale nie podała konkretnej przyczyny. 

Największą sławę przyniosły filmy uznawane dziś za klasyki amerykańskiego kina: "Butch Cassidy i Sundance Kid", "Żądło", "Wszyscy ludzie prezydenta", "Tacy byliśmy", "Kandydat", "Wielki Gatsby", "Zwykli ludzie", "Pożegnanie z Afryką", "Brubaker", a w późniejszym okresie kariery "Niemoralna propozycja", "Quiz show" i "Zaklinacz koni".

Robert Redford na zdjęciu z 22 maja 2013 roku
Robert Redford na zdjęciu z 22 maja 2013 roku
Źródło: PAP/EPA/IAN LANGSDON

Jeden z najwybitniejszych twórców filmowych w historii, filantrop i aktywista debiutował z początkiem lat 60. Jako reżyser debiutował w 1980 roku klasykiem "Zwykli ludzie" na podstawie powieści Judith Guest. Film doceniony został czterema Oscarami w kategoriach: najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz adaptowany oraz najlepszy aktor drugoplanowy (Timothy Hutton). Za rolę w "Żądle" otrzymał oscarową nominację w kategorii najlepszy aktor w 1974 roku. Oscara za pierwszoplanową kreację - co wydaje się wręcz niemożliwie - nigdy nie dostał.

Robert Redford na zdjęciu z 6 września 2012 roku
Robert Redford na zdjęciu z 6 września 2012 roku
Źródło: PAP/EPA/Daniel Dal Zennaro

Redford do świata filmu wniósł nie tylko wiele wspaniałych ról. Miał też ogromny wkład w rozwój Sundance Film Festival. To właśnie jego nazwisko przyciągnęło tam szeroką publiczność. Od 1985 roku organizację wydarzenia przejął jego Sundance Institute, organizacja non-profit, a w 1991 roku nadano imprezie dzisiejszą nazwę - Sundance Film Festival. 

Nazwa festiwalu pochodzi od legendarnego rewolwerowca Sundance Kida, postaci granej przez Redforda w głośnym filmie "Butch Cassidy and the Sundance Kid".

Robert Redford w produkcjach filmowych
"Butch Cassidy i Sundance Kid" (z Paulem Newmanem)
"Butch Cassidy i Sundance Kid" (z Paulem Newmanem)
Źródło: PHOTOSHOT/PAP
"Wszyscy ludzie prezydenta" (z Dustinem Hoffmanem)
"Wszyscy ludzie prezydenta" (z Dustinem Hoffmanem)
Źródło: Avalon
"Żądło"
"Żądło"
Źródło: PHOTOSHOT/PAP
"Pożegnanie z Afryką"
"Pożegnanie z Afryką"
Źródło: Photoshot
"Wielki Gatsby"
"Wielki Gatsby"
Źródło: Photoshot/PAP
Donald Sutherland, Mary Tyler Moore i Robert Redford podczas kręcenia filmu "Zwykli ludzie"
Donald Sutherland, Mary Tyler Moore i Robert Redford podczas kręcenia filmu "Zwykli ludzie"
Źródło: Avalon/PAP
"Brubaker"
"Brubaker"
Źródło: picture alliance/DPA
"Niemoralna propozycja"
"Niemoralna propozycja"
Źródło: DPA/PAP
"Zaklinacz koni"
"Zaklinacz koni"
Źródło: © Band Photo / uppa.co.uk

Festiwal pozwolił zauważyć i wypromować wielu niezależnych filmowców - są wśród nich takie wielkie nazwiska jak bracia Coenowie, Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, Roberto Rodriguez, Lee Daniels, Debra Granik czy Damien Chazellee. 

Autorka/Autor: adso

Źródło: "New York Times", tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Daniel Dal Zennaro

Udostępnij:
TAGI:
FilmHollywood
Czytaj także:
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Był bity tłuczkiem, zabił go cios nożem w serce
Kraków
Choszczno. Pomogli łabędziowi
Nietypowa interwencja policjanta. Pomógł łabędziowi zejść z jezdni
Szczecin
imageTitle
Kosmiczny konkurs i rekord mistrzostw świata. Fajdek bez medalu
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo listonosza
Listonosz zginął od kuli w głowę. Sprawca ukrywał się 26 lat, teraz usłyszał wyrok
Trójmiasto
plecak
Co spakować do plecaka ewakuacyjnego
Kraków
Karol Nawrocki i Wang Yi
Co znaczyła wizyta szefa chińskiej dyplomacji w Polsce? Oceny ekspertów
Paulina Borowska, Maciej Michałek
Atak chemiczny na żłobek we Wrocławiu
Rozpylił coś w oknie żłobka. "Przez tydzień dzieci pozostały w domach"
Wrocław
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Duży wzrost. Tyle wynosi przeciętna emerytura
BIZNES
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Przyniósł do szkoły nóż, zaatakował kilka osób. Koniec procesu
WARSZAWA
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Czy piwnica może być schronem? A parking podziemny i metro?
Polska
Tomas Lindberg
Nie żyje wokalista zespołu At the Gates. Zmagał się z chorobą
Kultura i styl
Szczecin. Miał w samochodzie wódkę
Tłumaczył, że "wypił tylko dwa piwa". Na podłodze znaleźli dwie butelki wódki
Szczecin
Filip
Przychodząc na mecz, pomagają w spełnieniu marzeń chorych dzieci
Katowice
Senator koła "Niezależni i Samorządni" Wadim Tyszkiewicz oraz burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz i burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska ogłaszają powstania partii - NOWA Polska. Warszawa, 16.09.2025
Ogłosili powstanie nowej partii politycznej. Jaka nazwa i program?
Polska
Nawrocki
Najpierw Berlin, teraz Paryż. Seria spotkań Nawrockiego
Świat
Zbigniew Ziobro
Sąd zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry
Polska
Ministerstwo Finansów
Akcyza na kolejny produkt. Plany ministerstwa
BIZNES
Serwal uciekł z prywatnej posesji
Kolejny serwal sawannowy w Polsce. Tym razem pod Buskiem
Kielce
Premier Donald Tusk na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce
Zapowiedź premiera w sprawie zakupu okrętów podwodnych
Polska
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Media: to rakieta z polskiego F-16 spadła na dom w Wyrykach. Prezydent chce wyjaśnień
Polska
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
METEO
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Kapitalna Bukowiecka w finale mistrzostw świata
EUROSPORT
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
BIZNES
Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa
Uderzył autem człowieka i uciekł. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 
Olsztyn
Zakup mieszkania
Ulga mieszkaniowa nie dla wszystkich. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Nie było na nich mocnych. Biotherm zdominował The Ocean Race Europe
EUROSPORT
gucci sklep singapur - Sorbis shutterstock_2144303429
Nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów. Dane klientów w rękach hakerów
BIZNES
W wypadku zginął proboszcz
Ksiądz na motocyklu uderzony przez wymuszające pierwszeństwo auto. Zginął
Kielce
imageTitle
Wielka szansa Wisły. Kiedy mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica