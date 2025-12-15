Logo strona główna
Kultura i styl

"Kreatywny, zabawny i kochany". Rob Reiner tworzył hollywoodzkie hity i wspaniałe role

|
Billy Crystal, Rob Reiner i Meg Ryan na planie "Kiedy Harry poznał Sally"
Nagrania archiwalne z reżyserem i producentem Robem Reinerem
Źródło: Reuters
W niedzielę w domu w Los Angeles odnaleziono ciała Roba Reinera i jego żony, Michele. Reiner był znanym w Hollywood reżyserem i producentem, który stworzył takie klasyki, jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Misery", czy "Stań przy mnie". Ale często pojawiał się też w filmach i serialach jako aktor.

Nie żyją aktor, reżyser i producent Rob Reiner oraz jego żona Michele - poinformował rzecznik rodziny. Ich ciała znaleziono w domu filmowca w Los Angeles, funkcjonariusze badają okoliczności prawdopodobnego zabójstwa - przekazała policja.

Tragedia w domu znanego hollywoodzkiego filmowca
Dowiedz się więcej:

Tragedia w domu znanego hollywoodzkiego filmowca

Świat

Początki w słynnym serialu

Rob Reiner urodził się w 1947 roku na Bronksie w Nowym Jorku w rodzinie artystycznej - jego rodzice to aktorka i piosenkarka Estelle Reiner i Carl Reiner - pisarz, aktor, reżyser i producent.

Carl i Rob Reiner odciskający swoje dłonie w Hollywood
Carl i Rob Reiner odciskający swoje dłonie w Hollywood
Źródło: David Edwards/Newscom/PAP/EPA

W szkole średniej zainteresował się teatrem i zaczął pracę na małych scenach, założył też własną grupę improwizacyjną. Szybko jednak trafił na ekrany telewizorów - zdobył rolę w "All in The Family" - produkcji, która miała stać się jednym z najważniejszych amerykańskich seriali komediowych o tematyce rodzinnej. Przez osiem lat wcielał się tam w postać Mike'a "Meatheada" Stivica, który często wdawał się w dyskusje ze swoim konserwatywnym teściem Archiem Bunkerem (w tej roli Carroll O’Connor). Sitcom był znany z poruszania tematów politycznych oraz społecznych w komediowym stylu. Reiner otrzymał za niego dwie nagrody Emmy. Był też nominowany do Złotych Globów.

Rob Reiner i Sally Struthers w "All in the Family"
Rob Reiner i Sally Struthers w "All in the Family"
Źródło: PHOTOSHOT/PAP/EPA

Kariera reżyserska

Chociaż ciągle pojawiał się na ekranie jako aktor, postanowił zająć się reżyserią, o której marzył od dawna. W 1984 roku wyreżyserował "Oto Spinal Tap", w którym zagrał również postać Marty'ego DiBergiego. Stylizowany na dokument film o karierze fikcyjnej grupy heavy metalowej zyskał szybko miano kultowego.

Obraz był pierwszym na długiej liście sukcesów Reinera w Hollywood. W jego filmografii znajduje się wiele klasycznych filmów z lat 80. i 90., jak "Stań przy mnie", "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry spotkał Sally", "Misery", "Prezydent - Miłość w Białym Domu" oraz "Ludzie honoru". Za ten ostatni dostał nominację do Oscara dla najlepszego filmu.

Billy Crystal, Rob Reiner i Meg Ryan na planie "Kiedy Harry poznał Sally"
Billy Crystal, Rob Reiner i Meg Ryan na planie "Kiedy Harry poznał Sally"
Źródło: MPTV/LFI/PAP/EPA

Jego późniejsze filmy to "Choć goni nas czas" z 2007 roku, czy jego ostatni obraz, sequel hitu z 1984 roku, "Spinal Tap II: To nie koniec", wydany w tym roku. W ciągu swojej kariery reżyserskiej był nominowany do czterech Złotych Globów i trzech nagród Gildii Reżyserów Amerykańskich.

Rob Reiner i Michael Douglas na planie "Prezydent - Miłość w Białym Domu"
Rob Reiner i Michael Douglas na planie "Prezydent - Miłość w Białym Domu"
Źródło: PictureLux/Photoshot/PAP/EPA

Rob Reiner był współtwórcą firmy producenckiej Castle Rock Entertainment, odpowiedzialnej za hitowe produkcje, jak "Skazani na Shawshank" czy serial "Seinfeld".

Jednocześnie nadal grał role epizodyczne w filmach i serialach - "Bezsenność w Seattle", "Pocztówki znad krawędzi", "Zmowa pierwszych żon", "Wilk z Wall Street", czy w 4. sezonie serialu "The Bear". Często grywał siebie - w takim charakterze pojawił się w serialach "30 Rock", "Simpsonowie", "Hannah Montana" i "Pohamuj entuzjazm".

Rob Reiner, Jack Nicholson i Morgan Freeman
Rob Reiner, Jack Nicholson i Morgan Freeman
Źródło: Z5327 Soeren Stache/dpa/PAP/EPA

Kiedy Rob poznał Michele

Jego pierwszą żoną była Penny Marshall, z którą był w związku małżeńskim od 1971 do 1981 roku. Adoptował też jej córkę - aktorkę Tracy Reiner. Z Michele Reiner, aktorką i fotografką, wziął ślub w 1989 roku. 68-latka była producentką filmową i fotografką. Zdjęcie, które zrobiła obecnemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi znalazło się na okładce jego książki z 1987 roku zatytułowanej "Trump: The Art of the Deal". Mieli trójkę dzieci - Jake'a, Nicka i Romy.

Michele poznał podczas tworzenia filmu "Kiedy Harry poznał Sally", do którego inspiracją było jego własne życie - przez 10 lat był singlem. Początkowo film miał mieć mniej optymistyczne zakończenie, jednak kiedy poznał swoją przyszłą żonę, postanowił je zmienić.

Rob i Michele Reiner
Rob i Michele Reiner
Źródło: JASON REDMOND/PAP/EPA

Reinerowie mieli dwa domy po dwóch stronach tej samej ulicy. W jednym mieszkali oni, w drugim ich córka z dziećmi - podał portal abc7, powołując się na sąsiada pary. W wywiadzie dla "The New York Times" w ubiegłym roku wspomniał, że najważniejsze w jego życiu są jego żona oraz dzieci.

Rob Reiner i jego żona Michele Singer Reiner
Rob Reiner i jego żona Michele Singer Reiner
Źródło: MIKE THEILER/PAP/EPA

Zaangażowany w sprawy polityczne

Burmistrz Los Angeles, Karen Bass, nazwała śmierć Reinera "druzgocącą stratą dla miasta i kraju" i oddała hołd charytatywnej działalności pary na rzecz rozwoju dzieci i wspierania społeczności LGBTQ+. Reżyser i aktor poparł między innymi kampanię mającą na celu przekonanie Sądu Najwyższego do ustanowienia konstytucyjnego prawa do małżeństwa osób tej samej płci.

Rob Reiner
Rob Reiner
Źródło: Abaca/PAP/EPA

Reiner występował w spotach krytykujących George'a W. Busha przed wyborami prezydenckimi w 2004 roku i wspierał ówczesnego kandydata demokratów Johna Kerry'ego. Popierał też innych demokratycznych kandydatów, między innymi Ala Gore'a i Hillary Clinton.

W ostatnich latach był zagorzałym krytykiem administracji prezydenta Donalda Trumpa. Twierdził, że prezydent stanowi zagrożenie dla demokracji - podaje "The New York Times".

Świat polityki i filmu wstrząśnięty śmiercią Reinerów

"Michelle i ja jesteśmy pogrążeni w żałobie po tragicznej śmierci Roba Reinera i jego ukochanej żony Michele. Osiągnięcia Roba w filmie i telewizji dały nam jedne z najcenniejszych historii na ekranie. Jednak pod wszystkimi jego historiami kryła się głęboka wiara w dobroć ludzi i dożywotnie zaangażowanie we wcielanie tej wiary w życie" - napisał po śmierci Reinera Barack Obama. "On i jego żona wiedli razem życie z misją. Zostaną zapamiętani za wartości, których bronili, i za niezliczoną liczbę osób, które inspirowali. Składamy najszczersze kondolencje wszystkim, którzy ich kochali" - dodał były prezydent w mediach społecznościowych.

"Wiadomość o śmiertelnym ataku na Roba i Michele Reiner w ich domu jest druzgocąca. Trudno wyobrazić sobie kogoś bardziej niezwykłego i doskonałego w każdej dziedzinie i przedsięwzięciu, którym się zajmowali. Rob był kreatywny, zabawny i kochany. A we wszystkich ich przedsięwzięciach Michele była jego niezastąpioną partnerką, źródłem intelektu i kochającą żoną" - podzieliła się swoim wspomnieniem o parze była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Dodała, że "Rob głęboko troszczył się o ludzi i dowodził tego w swojej działalności społecznej".

"Był jednym z najwspanialszych reżyserów naszych czasów. Był przyjacielem. Był po prostu wspaniałym człowiekiem. Rob Reiner i jego żona Michelle byli dwojgiem najżyczliwszych i najbardziej troskliwych ludzi, jakich można sobie wyobrazić. Tak bardzo troszczył się o tych, którzy nie mieli głosu. Ta strata jest druzgocąca. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo to boli. Kocham was, Robie i Michelle. Dziękuję za wszystko, co nam daliście" - napisał aktor Josh Gad.

"Z przerażeniem przyjąłem wiadomość o śmierci Roba Reinera i jego cudownej żony Michele. Wysyłam ogromną miłość dla ich dzieci i rodziny" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych aktor Elijah Wood.

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: BBC, Reuters, ABC, CNN, Guardian, ABC7, New York Times, LA Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MPTV/LFI/PAP/EPA

Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
