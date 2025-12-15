"Kreatywny, zabawny i kochany". Rob Reiner tworzył hollywoodzkie hity i wspaniałe role

Nie żyją aktor, reżyser i producent Rob Reiner oraz jego żona Michele - poinformował rzecznik rodziny. Ich ciała znaleziono w domu filmowca w Los Angeles, funkcjonariusze badają okoliczności prawdopodobnego zabójstwa - przekazała policja.
Początki w słynnym serialu
Rob Reiner urodził się w 1947 roku na Bronksie w Nowym Jorku w rodzinie artystycznej - jego rodzice to aktorka i piosenkarka Estelle Reiner i Carl Reiner - pisarz, aktor, reżyser i producent.
W szkole średniej zainteresował się teatrem i zaczął pracę na małych scenach, założył też własną grupę improwizacyjną. Szybko jednak trafił na ekrany telewizorów - zdobył rolę w "All in The Family" - produkcji, która miała stać się jednym z najważniejszych amerykańskich seriali komediowych o tematyce rodzinnej. Przez osiem lat wcielał się tam w postać Mike'a "Meatheada" Stivica, który często wdawał się w dyskusje ze swoim konserwatywnym teściem Archiem Bunkerem (w tej roli Carroll O’Connor). Sitcom był znany z poruszania tematów politycznych oraz społecznych w komediowym stylu. Reiner otrzymał za niego dwie nagrody Emmy. Był też nominowany do Złotych Globów.
Kariera reżyserska
Chociaż ciągle pojawiał się na ekranie jako aktor, postanowił zająć się reżyserią, o której marzył od dawna. W 1984 roku wyreżyserował "Oto Spinal Tap", w którym zagrał również postać Marty'ego DiBergiego. Stylizowany na dokument film o karierze fikcyjnej grupy heavy metalowej zyskał szybko miano kultowego.
Obraz był pierwszym na długiej liście sukcesów Reinera w Hollywood. W jego filmografii znajduje się wiele klasycznych filmów z lat 80. i 90., jak "Stań przy mnie", "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry spotkał Sally", "Misery", "Prezydent - Miłość w Białym Domu" oraz "Ludzie honoru". Za ten ostatni dostał nominację do Oscara dla najlepszego filmu.
Jego późniejsze filmy to "Choć goni nas czas" z 2007 roku, czy jego ostatni obraz, sequel hitu z 1984 roku, "Spinal Tap II: To nie koniec", wydany w tym roku. W ciągu swojej kariery reżyserskiej był nominowany do czterech Złotych Globów i trzech nagród Gildii Reżyserów Amerykańskich.
Rob Reiner był współtwórcą firmy producenckiej Castle Rock Entertainment, odpowiedzialnej za hitowe produkcje, jak "Skazani na Shawshank" czy serial "Seinfeld".
Jednocześnie nadal grał role epizodyczne w filmach i serialach - "Bezsenność w Seattle", "Pocztówki znad krawędzi", "Zmowa pierwszych żon", "Wilk z Wall Street", czy w 4. sezonie serialu "The Bear". Często grywał siebie - w takim charakterze pojawił się w serialach "30 Rock", "Simpsonowie", "Hannah Montana" i "Pohamuj entuzjazm".
Kiedy Rob poznał Michele
Jego pierwszą żoną była Penny Marshall, z którą był w związku małżeńskim od 1971 do 1981 roku. Adoptował też jej córkę - aktorkę Tracy Reiner. Z Michele Reiner, aktorką i fotografką, wziął ślub w 1989 roku. 68-latka była producentką filmową i fotografką. Zdjęcie, które zrobiła obecnemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi znalazło się na okładce jego książki z 1987 roku zatytułowanej "Trump: The Art of the Deal". Mieli trójkę dzieci - Jake'a, Nicka i Romy.
Michele poznał podczas tworzenia filmu "Kiedy Harry poznał Sally", do którego inspiracją było jego własne życie - przez 10 lat był singlem. Początkowo film miał mieć mniej optymistyczne zakończenie, jednak kiedy poznał swoją przyszłą żonę, postanowił je zmienić.
Reinerowie mieli dwa domy po dwóch stronach tej samej ulicy. W jednym mieszkali oni, w drugim ich córka z dziećmi - podał portal abc7, powołując się na sąsiada pary. W wywiadzie dla "The New York Times" w ubiegłym roku wspomniał, że najważniejsze w jego życiu są jego żona oraz dzieci.
Zaangażowany w sprawy polityczne
Burmistrz Los Angeles, Karen Bass, nazwała śmierć Reinera "druzgocącą stratą dla miasta i kraju" i oddała hołd charytatywnej działalności pary na rzecz rozwoju dzieci i wspierania społeczności LGBTQ+. Reżyser i aktor poparł między innymi kampanię mającą na celu przekonanie Sądu Najwyższego do ustanowienia konstytucyjnego prawa do małżeństwa osób tej samej płci.
Reiner występował w spotach krytykujących George'a W. Busha przed wyborami prezydenckimi w 2004 roku i wspierał ówczesnego kandydata demokratów Johna Kerry'ego. Popierał też innych demokratycznych kandydatów, między innymi Ala Gore'a i Hillary Clinton.
W ostatnich latach był zagorzałym krytykiem administracji prezydenta Donalda Trumpa. Twierdził, że prezydent stanowi zagrożenie dla demokracji - podaje "The New York Times".
Świat polityki i filmu wstrząśnięty śmiercią Reinerów
"Michelle i ja jesteśmy pogrążeni w żałobie po tragicznej śmierci Roba Reinera i jego ukochanej żony Michele. Osiągnięcia Roba w filmie i telewizji dały nam jedne z najcenniejszych historii na ekranie. Jednak pod wszystkimi jego historiami kryła się głęboka wiara w dobroć ludzi i dożywotnie zaangażowanie we wcielanie tej wiary w życie" - napisał po śmierci Reinera Barack Obama. "On i jego żona wiedli razem życie z misją. Zostaną zapamiętani za wartości, których bronili, i za niezliczoną liczbę osób, które inspirowali. Składamy najszczersze kondolencje wszystkim, którzy ich kochali" - dodał były prezydent w mediach społecznościowych.
"Wiadomość o śmiertelnym ataku na Roba i Michele Reiner w ich domu jest druzgocąca. Trudno wyobrazić sobie kogoś bardziej niezwykłego i doskonałego w każdej dziedzinie i przedsięwzięciu, którym się zajmowali. Rob był kreatywny, zabawny i kochany. A we wszystkich ich przedsięwzięciach Michele była jego niezastąpioną partnerką, źródłem intelektu i kochającą żoną" - podzieliła się swoim wspomnieniem o parze była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Dodała, że "Rob głęboko troszczył się o ludzi i dowodził tego w swojej działalności społecznej".
"Był jednym z najwspanialszych reżyserów naszych czasów. Był przyjacielem. Był po prostu wspaniałym człowiekiem. Rob Reiner i jego żona Michelle byli dwojgiem najżyczliwszych i najbardziej troskliwych ludzi, jakich można sobie wyobrazić. Tak bardzo troszczył się o tych, którzy nie mieli głosu. Ta strata jest druzgocąca. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo to boli. Kocham was, Robie i Michelle. Dziękuję za wszystko, co nam daliście" - napisał aktor Josh Gad.
"Z przerażeniem przyjąłem wiadomość o śmierci Roba Reinera i jego cudownej żony Michele. Wysyłam ogromną miłość dla ich dzieci i rodziny" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych aktor Elijah Wood.
Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am
Źródło: BBC, Reuters, ABC, CNN, Guardian, ABC7, New York Times, LA Times, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: MPTV/LFI/PAP/EPA