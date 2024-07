Po decyzji w sprawie Kamali Harris oglądalność serialu wzrosła o ponad 350 procent

Wzrost oglądalności serialu "Figurantka"

Co jest powodem nagłego renesansu popularności serialu kręconego w latach 2012-2019? Portal ABC News pisze o "niezwykłych podobieństwach" między jego fabułą, a ostatnimi wydarzeniami w amerykańskiej polityce. Główna bohaterka "Figurantki", charyzmatyczna i ambitna senatorka Selina Meyer, kandyduje na urząd prezydenta, ale ostatecznie otrzymuje stanowisko wiceprezydentki USA . Kiedy jednak serialowa głowa państwa podaje się do dymisji, Meyer niespodziewanie przenosi się do Gabinetu Owalnego.

Po niedzielnej decyzji Joe Bidena w sieci zaroiło się od porównań obecnych wydarzeń w amerykańskiej polityce do fabuły serialu. Odniósł się do nich m.in. twórca "Figurantki", satyryk, scenarzysta i reżyser Armando Iannucci. "Nie zapominaj jednak, że my to wszystko wymyśliliśmy", skomentował w serwisie X wpis osoby, która wymieniała podobieństwa między produkcją i rzeczywistością. Na tej samej platformie Iannucci skomentował również wpis, w którym odnotowano nagły wzrost zainteresowania "Figurantką". "Dobrze to słyszeć. Oglądajcie dalej. I co ważniejsze, zarejestrujcie się do głosowania. To, co wydarzy się w prawdziwym świecie, jest o wiele ważniejsze" - napisał.