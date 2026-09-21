Nie żyje 27-letni syn Cindy Crawford

Nie żyje Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Franck Castel/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Nie żyje Presley Gerber, model i syn supermodelki Cindy Crawford oraz biznesmena Rande'a Gerbera. Jak podaje CNN, powołując się na informacje biura koronera hrabstwa Los Angeles, 27-latek zmarł w niedzielę w ośrodku odwykowym. Informację potwierdził stacji rzecznik prasowy modelki. "Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym i bolesnym czasie" - przekazał w oświadczeniu. Przyczyny śmierci nie podano.

Jak przypomina CNN, Presley Gerber urodził się w Kalifornii w 1999 roku. Podobnie jak jego matka i młodsza siostra Kaia Gerber był związany z modelingiem. Zadebiutował na wybiegu na pokazie włoskiej marki Moschino, mając zaledwie 16 lat. Współpracował również m.in. z markami Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Burberry czy Bottega Veneta. Jego zdjęcia pojawiały się m.in. w "GQ Style" i "The New York Times Style Magazine".

Presley Gerber Źródło zdjęcia: Franck Castel/PAP/EPA

Presley Gerber o zdrowiu psychicznym

W ostatnich latach Presley Gerber otwarcie mówił o problemach ze zdrowiem psychicznym, wykorzystywał też swoje kanały w mediach społecznościowych do szerzenia wiedzy na ten temat. CNN przypomina, że w grudniu ubiegłego roku opublikował na Instagramie nagranie, w którym szczegółowo opowiedział o przyjmowaniu leków na receptę, w tym antydepresantów oraz środków przeciwlękowych. Komentując je, Cindy Crawford napisała: "Presley - kochamy cię i nie jesteś sam". W lipcu, z okazji jego 27. urodzin, deklarowała: "Jestem dumna z mężczyzny, którym się stałeś, ale zawsze będę cię postrzegać jako mojego małego chłopca!".

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Jordan Gerber i Presley Gerber Źródło zdjęcia: Niklas Halle'n/EPA/PAP

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Hayden Panettiere mogła zażyć tabletkę od dilera. Media o ustaleniach śledczych

We wrześniowym wydaniu magazynu "Vogue" Kaia Gerber opowiadała o jego "trwającej dekadę walce z uzależnieniem". Jak zaznaczyła, "kiedy w rodzinie dzieje się coś takiego, dotyka to wszystkich w równym stopniu".

Redagował AM