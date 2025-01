Artur Chmielewski uratował pamiątki po ojcu

Chmielewski miał w domu m.in. oryginalne plansze książki "Tytus astronomem" autorstwa "Papcia Chmiela". - To jest niepowtarzalna rzecz, to jest pamiątka po ojcu. Wrzuciłem (je - red.) do samochodu, żona wzięła parę rzeczy, wzięliśmy psa i uciekaliśmy - relacjonował. - Pożar był już po obu stronach (drogi - red.), to było przerażające. Płomienie, iskry waliły w okna, czuło się to gorąco. Mam samochód, który jest napędzany na wodór, więc bałem się, że zrobi się z niego rakieta. Było to coś, co będziemy pamiętać przez całe życie - dodał.